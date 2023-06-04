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Spor Zaniolo, Galatasaray taraftarından özür diledi
Spor

Zaniolo, Galatasaray taraftarından özür diledi

Yeniakit Publisher
2023-06-04 23:36:00 -
Zaniolo, Galatasaray taraftarından özür diledi

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, taraftardan özür diledi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımın golleri Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'den geldi. Karşılaşmanın ardından Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu.

Zaniolo açıklamasında, "Çok mutluyum. İstanbulspor maçında kırmızı kart gördüğüm için özür dilemek istiyorum öncelikle. Bugünkü performansımı bir ödül olarak alabilirsiniz. Takım olarak bir aile gibi hissediyoruz ve iyi bir ortam kurduk." ifadelerini kullandı.

İtalyan oyuncu sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk geldiğimiz zaman kondisyonum iyi değildi. Hocamızla aynı düşünüyordum, kazanan takım varsa bozulmamalı diye. Şans geldi ve bunu iyi değerlendirdim. İkinci kupam bu. Roma'dan sonra Galatasaray. İlk önce taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Buradaki çalışanlara çok teşekkür ederim."

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