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Yaşam Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü
Yaşam

Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü

Yeniakit Publisher
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Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü

Başkentte gece başlayan kar yağışı, kentin bazı noktalarında etkisini gösterdi. Park halindeki bazı araçların üzeri karla kaplanırken Atakule çevresinde de kar yağışı görüntülendi.

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar, park halindeki otomobillerin üzerinde beyaz bir örtü oluşturdu.

Yağışın etkili olduğu noktalarda sürücüler, ıslak yollarda ilerledi.

ATAKULE ÇEVRESİNDE KAR YAĞIŞI

Kentin simge yapılarından Atakule’nin çevresi de kar yağışının görüldüğü yerler arasında yer aldı.

Gece boyunca kaydedilen görüntülerde, yağan kar ve üzeri karla kaplanan araçlar dikkat çekti.

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