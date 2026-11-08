Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkentte gece başlayan kar yağışı, kentin bazı noktalarında etkisini gösterdi. Park halindeki bazı araçların üzeri karla kaplanırken Atakule çevresinde de kar yağışı görüntülendi.
Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar, park halindeki otomobillerin üzerinde beyaz bir örtü oluşturdu.
Yağışın etkili olduğu noktalarda sürücüler, ıslak yollarda ilerledi.
ATAKULE ÇEVRESİNDE KAR YAĞIŞI
Kentin simge yapılarından Atakule’nin çevresi de kar yağışının görüldüğü yerler arasında yer aldı.
Gece boyunca kaydedilen görüntülerde, yağan kar ve üzeri karla kaplanan araçlar dikkat çekti.