Zammı alamayınca engelli kiracısını evden attı

Malulen emekli olan Kenan Deliktaş, eşi ve dört çocuğu ile birlikte 2 yıldır yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi Yaşarlı Caddesi’ndeki evlerinden 2 gün önce ev sahibi tarafından çıkarıldı.

1+1 daire için, aylık bin lira kira ödeyen Kenan Deliktaş, iddiaya göre artan kiralar nedeniyle bir süredir ev sahibi ile sorun yaşıyordu. Aylık bin lira kira ödediklerini belirten Deliktaş, engelli eşi, 2 kızı ve 2 oğluyla beraber iki gün önce eşyaları ile sokağa atıldı. Oturdukları evin önünde zor şartlar altında yaşamaya çalışan Deliktaş ailesi, komşularının yardımlarıyla yaşamaya çalışıyor.

Şişli Belediyesi’nden malulen emekli olduğunu söyleyen Deliktaş, “Emekli oldum, mecburen askerliğimi ödedim, 18-19 bin lira para ödedim. Malulen emekli oldum. Ayaklarım sakat zaten. Hanım da zaten engelli. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. İki seneyi geçti oturuyorduk. Kirayı düzenli olarak ödüyordum. Elden veriyorduk, bankadan veriyorduk. Bazen gelip kendisi alıyordu. 3-4 sefer elden aldı. Onları da almadım diye göstermiş. Bankadan dekont çıkarmış. 5 aylık kira vermedin, 4 aylık vermedin dedi bana. Çıksın yeğenim gelecek” dedi.

Kira olarak bin lira ödediklerini belirten Deliktaş, “Bin lira veriyordum. Bin 400 yaptım. En son emlakçı ile parayı gönderdim. Kabul etmedi. Ya evden çıksın ya da bana diyor ki her altı ayda 500 lira zam yapacak. Bin 500 lira kira vereceksin, 6 ay sonra 2 bin lira, altı ay sonra 2 bin 500 yapacaksın. Bu nedir ya” diye konuştu.

Sabah saatlerinde mahkeme kararıyla evlerinin apar topar boşaltıldığını ifade eden Kenan Deliktaş, “Ben şaşırıyorum. Bu insanları böyle attı gitti. Bu şekilde sel sefil bıraktı. Sen akşam nasıl yatağında uyuyorsun çocuklarınla kardeşim. Ben onları Allaha havale ettim. Hayırsever bir insan el uzatırsa. Kiralık dairem var kardeşim, ‘bir buçuk iki lira ver’ derse. Bir buçuk iki lirayı verebilirim. Otururum, elektrik, suyumu doğalgazımı öderim. Çocuğun biri okuyordu zaten, onu okuldan aldım mecburen. Bir tanesi 16 yaşında işe sokacağım mecburen” diye konuştu.