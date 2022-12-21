Zamanlama tesadüf mü? Arsız Gülşen'e KOÇ dopingi

İmam Hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle tepkileri toplayan ve yargılama süreci devam eden Gülşen, sarf ettiği sözlerden utanmadan yeniden sahne almaya başladı.

İHL'ler hakkındaki çirkin sözlerinin ardından Gülşen, KOÇ tarafından adeta ödüllendirildi. Sahnedeki ayrıştırıcı ifadeleri ortaya çıktıktan sonra Ağustos ayından bu yana sahne almayan Gülşen, KOÇ Holding'in kurumsal yılbaşı partisinde sahne aldı.

İHL'ler hakkında çirkin sözler

Gayriahlaki giyim kuşamıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde çirkin ifadelerle İmam Hatiplilere hakaret etmişti. Tepkilerin çığ gibi yükseldiği Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

3 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Gülşen 21 Ekim’de hakim karşısına çıkmış, yapılan duruşmada ise mahkeme, sanık Gülşen Çolakoğlu'nun imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ancak ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vermişti.

‘Yurt dışına çıkış yasağı’na itiraz edilmişti

Karar sonrası Gülşen, avukatları aracılığıyla yeniden itiraz etti. İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararda ise sanık Gülşen Çolakoğlu hakkında verilen ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına ilişkin karara yönelik itiraz kabul edildi. Verilen kararda Gülşen’in, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin ‘güvence miktarı yatırmak’ şeklinde değiştirilmesine hükmedildi.

250 bin TL kefaletle kaldırıldı.





