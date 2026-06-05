TOGG yapılıyor “yalan söylüyorsunuz” diyorlar! Bu zihniyete karşı çalışmak sabır gerektirir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı ve Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenen “Ticarette Milli Vizyon Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu.

Zirvede Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun ve Akit TV Ana Haber Spikeri Erkan Tan’ın sorularını cevaplayan Bakan Bolat, ticaret rakamlarından siyasi saldırılara kadar birçok konuda dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Erkan Tan’ın, “Bakanlık yaptığınız alan son derece önemli. Ülke için iş, aş, para demek. Fakat karşımızda kendisine muhalif diye bir insan tipi var. Mesela Togg yapılıyor, ‘yalan söylüyorsunuz, bu İtalya’da yapılıyor’ diyorlar. Savunma sanayisinde yatırım yapılıyor, ‘bunlar soba borusu’ diyorlar. Doğal gaz bulundu, ‘Yalan’ diyorlar. Petrol bulunuyor, inanmıyorlar. Bu zihniyetle mücadele etmek nasıl bir duygu, her sabah kalktığınızda, yaşadığınız işlerle ilgili bunların söylenmesiyle psikolojik olarak nasıl kaldırıyorsunuz. 2026 yılını zirveler yılı olarak nitelemiştiniz. O zirve rakamlarını da anlatır mısınız?” sorusuna da cevap veren Bolat, şunları söyledi:

Erkan bey çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çünkü iş yapan, çalışan kişiler hep ortaya bir eser, ürün, hizmet koymak itiyor. Çünkü gelişme ancak bununla mümkün. Başarı bununla geliyor. Şimdi bunu görüp teşekkür ederiz diyen de oluyor, bir de “Siz doğru söylemiyorsunuz, bunları yapmıyorsunuz” diyen de oluyor. Tabi eser ortaya kondukça bu sefer, “İtalya’dan getirdiniz, gaz bulmadınız,” deniyor, otoban yapıyorsunuz, önce “yapılmayacak” deniyor, sonra “zaten göreviniz tabi yapacaksınız” diyorlar. Bu hizmetleri en çok kullanan da kendileri oluyor. Bu zihniyete karşı çalışmak bir sabır ve dayanıklılık gerektiriyor. Siz Allah indinde ülke için doğru olan neyse onu yapmakla mükellefsiniz. Ona konsantre olacaksınız. Bu tür eleştiri veya yalanlar siyasetin maalesef durumu. İktidar muhalefet diye bir ayrım olduğu zaman. Gönül ister ki tabii ki muhalefet olsun ama, ‘Şunu şöyle yapmanız lazım, şu eksik olmuş, şöyle gelişebilir’ diyen bir zihniyet olsa tabii ki daha iyi. Sayın cumhurbaşkanımız 23 senedir bunlarla dayanıklı şekilde mücadele ediyor.

Tabi buradaki bakış şu olacak, siyasette ülkeye ve halka hizmet temel görev. Bu açıdan size halkımız bir yetki veriyor ise, siz plan ve programlarınız doğrultusunda onu en iyi şekilde yapacaksınız. Takdiri önce Allah’tan, sonra milletten, seçimlerde de sandıktan bekleyeceksiniz. Bizim milletimiz kadirşinas, vefakar. Hükümetlerin 6 ayda, 9 ayda bir yıkıldığı dönemleri yaşadık. Böyle istikrar mümkün değil. Ama 23 yıllık istikrarla dünyada gerçekten saygın bir Türkiye profili var. Bunu ben bütün dürüstlüğümle ve vicdani açıklığımla söylüyorum, dünyanın neresine gidersek gidelim, imrenilen ve saygı duyulan bir Türkiye var. Dışarıya çıktığınızda dev bir Türkiye fotoğrafı görüyorsunuz.

KAMU YOLSUZLUĞU VURGUSU

Erkan Tan’ın, “Rakipleriniz sizi rakip cumhurbaşkanı adayını hapse attırmakla suçluyor. İktidarda böyle kaldığınızı iddia ediyorlar” sorusuna ise Bakan Bolat başından geçenleri anlatarak cevap verdi:

Dünyanın hiçbir ülkesinde kamu ihalelerinde yolsuzluk yapılıyorsa, bunu da kendi arkadaşları itiraf ediyorsa, savcılara itiraflar geliyorsa, savcılar ne yapacak, boş mu duracak, bunu görmezden mi gelecekler? Avrupalı bazı meslektaşlarımız arasında tek tük çıkanlar oluyor. Ben de diyorum ki, sizin ülkenizde bir siyasi tatile giderken uçak biletini devlete aldırsa istifa eder. Peki Türkiye’de böylesine büyük bir olayı devlet seyredecek mi? Ayrıca soruşturma da infaz demek değil. Belki beraat çıkacak. Bu sefer susuyorlar.