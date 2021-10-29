Zam lobisinin sözcülüğünü üstlenen fondaş T24 böyle yakındı: Hükümet zam yaptırmıyor!

yeniakit.com.tr

Emekçi edebiyatıyla taraftarlarının gözünü boyayan fondaş medya organı T24, şeker fiyatlarına zam yapılmamasından şikayetçi oldu. Üretim maliyetlerinin arttığını iddia eden ve zam ihtiyacı olduğunu yazan T24, zam beklentisinde olduğunu belirtti.

"Türk Şeker’in talepleri sınırlı oranda karşılaması da yakında zam yapılacağı beklentisini körüklüyor. Şirkete bağlı fabrikaların alıcılara talep ettikleri miktarın altında satış yaptığı belirtiliyor" diye yazan T24, Milat gazetesindeki habere atıfta bulunarak Türk Şeker'in zama direndiğini vurguladı ve "50 kilogramlık şeker halen 212 TL. Oysa piyasada şekerin çuval fiyatı 300 TL’nin üzerine çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

Satışlara sınırlama koyarak spekülatörlere meydan vermemesini böyle yorumladı

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen spekülatörlere de meydanı bırakmayan Türk Şeker'in piyasadaki satışlara sınırlandırma koyduğunu da belirten fondaş medya organı, "Türk Şeker, spekülatörlerin kendisinden yüklü miktarda şeker alıp serbest piyasada pahalıya satmaya kalkıştığı gerekçesiyle satış miktarlarını sınırlandırmış durumda. Nitekim şirket yetklileri, Milat yazarı Güngör Avcıoğlu’na “Her gün şeker almak için onlarca arayan var dedi. Hem de kuyumcusundan petrolcüsüne kadar” demiş. Bu politika belki spekülatörlerin işini zorlaştırıyor ama şekere gerçekten ihtiyaç duyan tüccar ve kuruluşların tedariklerinin aksamasına yol açıyor. Türk Şeker, imalatçıların kapasite raporu sunmaları durumunda taleplerinin karşılandığını savunuyor. Ama sektörde büyük şekerleme üreticilerinin talep ettikleri kadar şekeri alamadıkları konuşuluyor." iddiasında bulundu.

AK Parti hükümetini takdir etmek yerine iftira attı

Halkını düşünerek fiyatları arttırmayan ve spekülatörlere meydan bırakmayan AK Parti hükümetine satır arasında iftirada bulunan fondaş T24, "Çok önemli bir iddia, bazı özel ayrıcalıklı firmalara yüksek miktarda şeker satışı yapılmaya devam edildiği şeklinde." iddiasında bulundu.

"Şeker maliyetinin altında satılıyor" iddiasında bulundu

Vatandaşını mağdur etmemek için her yola başvuran AK Parti hükümetinin zamma direnmesini eleştiren fondaş yayın organı, şekerin maliyetinin altında satıldığını iddia etti.

"Elektriğe de zam yapılmamış"mış!

Sermayenin sözcülüğünü sürdüren T24, elektriğe zam yapılmamasının da derdine düştü. Fondaş yayın organı, "Şeker şu anda maliyetinin altına satılan tek ürün değil. Elektrikte de maliyetin, tarife fiyatının üzerine çıktığı, devletin ciddi bir zararı göze aldığı biliniyor. Elektrik tarifeleri üç ayda bir açıklanıyor. Tarifenin son açıklanma tarihi olan 1 Ekim’de, maliyetlerdeki artış nedeniyle zam bekleniyordu ama gerçekleşmedi." diye yazdı.

Sen kimden yanasın ve kimin sözcülüğünü yapıyorsun!

AK Parti hükümetini takdir etmek yerine iftira atan fondaş medya organının maskesini düşüren haberi, "Siz kimden yanasınız? Dar gelirliden mi, sermayeden mi? Dağıtım şirketlerinden mi, ihtiyaç sahiplerinden mi? Elektrik zammı bekletiliyorsa, derdi emekçiden yana olduğunu iddia eden T24'e mi düştü?" dedirtti.