İşte ocaktaki mavi ve turuncu alev arasındaki o tehlikeli fark... Aman dikkat diyelim!

Mutfaklarımızda her gün yemek pişirirken çoğu zaman sıradan ya da tesadüfi bir ayrıntı gibi gördüğümüz bir unsur, aslında hem bütçemiz hem de güvenliğimiz açısından önemli ipuçları taşır. Ocak gözlerinden çıkan alevin rengi, gazın yanma kalitesinden evdeki olası risklere kadar pek çok konuda doğrudan bilgi verir. Peki, sürekli gördüğümüz mavi alev ile zaman zaman ortaya çıkan turuncu alev arasındaki kritik fark ne anlama gelir?