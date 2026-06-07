İşte ocaktaki mavi ve turuncu alev arasındaki o tehlikeli fark... Aman dikkat diyelim!
Yemeklerimizi her gün yaptığımız esnada birçoğumuzun dikkatini dahi çekmeyen bu ayrıntı sizleri çok ama çok şaşırtacak.
Yemeklerimizi her gün yaptığımız esnada birçoğumuzun dikkatini dahi çekmeyen bu ayrıntı sizleri çok ama çok şaşırtacak.
Mutfaklarımızda her gün yemek pişirirken çoğu zaman sıradan ya da tesadüfi bir ayrıntı gibi gördüğümüz bir unsur, aslında hem bütçemiz hem de güvenliğimiz açısından önemli ipuçları taşır. Ocak gözlerinden çıkan alevin rengi, gazın yanma kalitesinden evdeki olası risklere kadar pek çok konuda doğrudan bilgi verir. Peki, sürekli gördüğümüz mavi alev ile zaman zaman ortaya çıkan turuncu alev arasındaki kritik fark ne anlama gelir?
Ocağı yaktığınızda ortaya çıkan parlak ve dengeli mavi alev, genellikle her şeyin doğru şekilde çalıştığının işaretidir.
Mavi alev, doğalgazın (yüksek metan oranı sayesinde) oksijenle ideal oranda karıştığını ve "tam yanma" sürecinin gerçekleştiğini gösterir.
Bu yanma tipi, enerjinin verimli şekilde ısıya dönüşmesini sağlayarak hem pişirme süresini kısaltır hem de yakıtın daha ekonomik kullanılmasına yardımcı olur.
Alevin turuncu ya da sarı tonlara dönmesi, gazın yeterli oksijenle karışamadığını ve "eksik yanma" gerçekleştiğini gösterir.
Bu durum yalnızca verim kaybına yol açmaz; aynı zamanda tencere tabanlarında siyah kurum oluşmasına da neden olabilir. Daha da önemlisi, eksik yanma sırasında karbon içeren zararlı gazların, özellikle de karbonmonoksit oluşma riski artar.
Bu yüzden ocakta sürekli turuncu alev görülmesi, yanma dengesinde bir sorun olabileceğine işaret eder ve cihazın kontrol edilmesi gerekir.
Ancak burada önemli bir ayrım vardır: anlık ya da kısa süreli turuncu parlamalar her zaman ciddi bir arıza anlamına gelmez.
Bazen pişirme sırasında havadaki nem, tencere içeriğinden yükselen buhar, ya da ocak çevresinde bulunan çok küçük toz partikülleri bile alevin kısa süreli olarak renk değiştirmesine neden olabilir. Bu tür geçici değişimler genellikle normal kabul edilir.
Asıl dikkat edilmesi gereken durum, turuncu veya sarı alevin sürekli hale gelmesi ve düzelmeden yanmaya devam etmesidir. Hava şartları ve evinizdeki cihazlar da alevi değiştirebilir:
YÜKSEK NEM: Evde nemlendirici cihaz kullanıyorsanız veya nemli bir günde pencereleri açtıysanız, havadaki su buharı alevi sarıya çevirebilir.
MUSLUK SUYU VE MİNERALLER: Nemlendiricinizde kalsiyum veya tuz içeriği yüksek musluk suyu kullanıyorsanız alev turuncuya, yüksek potasyum varsa pembeye dönebilir. (Bunu önlemek için nemlendiricilerde damıtılmış su kullanılması önerilir).
KİR VE TOZ: Ocak gözlerinde biriken yemek artıkları, toz veya temizlik malzemesi kalıntıları da rengi bozabilir.
İlk olarak detaylı bir temizlik yapılmalıdır. Ocak turuncu yanıyorsa, cihaz kapatılıp tamamen soğuması beklenmelidir. Ardından brülör kapakları ve ocak tabanı dikkatlice sökülerek küçük deliklerde tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmeli ve özenle temizlenmelidir. Parçalar tamamen kuruduktan sonra doğru şekilde yerine yerleştirilmelidir. Çoğu durumda bu temizlik sonrası alev yeniden güvenli mavi rengine döner.
Eğer tüm temizlik işlemlerine rağmen turuncu ya da sarı alev yanmaya devam ediyorsa, gaz ayarı veya tesisatta teknik bir sorun olma ihtimali vardır. Bu durumda vakit kaybetmeden yetkili bir teknik servisten destek alınmalıdır.
Ayrıca yemek pişirme sırasında ortamın düzenli olarak havalandırılması, davlumbazın çalıştırılması ve taze hava akışının sağlanması da güvenlik açısından önemlidir.
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