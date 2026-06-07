Ali Karahasanoğlu: Rahmi Koç'un özrü yeterli değil! Hastanenin adı Türk-Kürt kardeşliği olsun

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de açılan Amerikan Hastanesi'ndeki konuşması sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Rahmi Koç'un anlattığı fıkranın hem kadınlara yönelik cinsiyetçi bir yaklaşım içerdiğini hem de etnik kimlik üzerinden olumsuz bir algı oluşturduğunu savundu. Yazısında, tartışmaların ardından yapılan özür açıklamasının kamuoyundaki rahatsızlığı gidermeye yetmediğini ifade etti.

"ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR"

Medyanın konuya yaklaşımını da eleştiren Karahasanoğlu, bazı yayın organlarının fıkranın içeriğini görmezden geldiğini ancak soruşturma ve siyasi açıklamaları öne çıkardığını öne sürdü. Karahasanoğlu, olayın farklı bir toplumsal kesim tarafından gerçekleştirilmesi halinde çok daha sert tepkiler verileceğini iddia etti.

"KADIN ÖRGÜTLERİ SESSİZ KALDI"

Yazısında kadın hakları savunucularına da çağrıda bulunan Karahasanoğlu, kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın yapılanmalarının olay karşısında yeterince güçlü tepki göstermediğini savundu.

KOÇ AİLESİNE ÇAĞRI

Rahmi Koç'un açıklamasının ardından Koç ailesinin diğer üyelerinin de kamuoyuna yönelik açıklama yapması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, özellikle Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da özür mesajı yayımlamasının toplumsal hassasiyet açısından önemli olacağını ifade etti.

"HASTANENİN ADI TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ OLSUN"

Karahasanoğlu, yazısının sonunda dikkat çekici bir öneride de bulundu. Amerikan Hastanesi isminin yerine toplumdaki birlik ve beraberliği vurgulayacak yeni bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savunan Karahasanoğlu, "Bu yanlış anlatım bir hayra vesile olsun. Türkiye kendi markalarını oluştursun. Hastanenin adı Türk-Kürt Kardeşliği Hastanesi olsun" ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Karahasanoğlu, yaşanan tartışmanın yalnızca bir özür açıklamasıyla kapatılmaması gerektiğini belirterek, kadınlara ve etnik kimliklere yönelik ayrımcı söylemler konusunda toplumun daha hassas davranması gerektiğini vurguladı.

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