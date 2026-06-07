Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan iç mücadeleyi ve parti içindeki ideolojik ayrışmayı değerlendirdi. Övür'e göre CHP, geçmişte yaşadığı İnönü-Ecevit veya Baykal-Kılıçdaroğlu rekabetlerinden çok daha derin bir kırılmanın eşiğinde bulunuyor.

Yazısında, CHP içerisinde artık iki farklı siyasi çizginin ortaya çıktığını savunan Övür, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in temsil ettiği anlayışların aynı çatı altında uzun süre bir arada kalmasının zor olduğunu öne sürdü.

"CHP TARİHİ BİR TERCİHLE KARŞI KARŞIYA"

Mahmut Övür, CHP tabanının yalnızca liderler arasında değil, aynı zamanda siyasi ahlak ve parti anlayışı arasında da tercih yapmak zorunda olduğunu belirterek şu soruları gündeme taşıdı:

"CHP'liler arınmadan yana mı olacak, yoksa yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılan bir siyaseti mi tercih edecek? Hapishaneden yönetilen bir CHP mi, yoksa genel merkezden yönetilen bir CHP mi isteyecekler?"

"MİLLİ MESELELERDE DE AYRIŞMA VAR"

Övür, parti içindeki ayrışmanın yalnızca yolsuzluk iddialarıyla sınırlı olmadığını, dış politika ve milli konulara yaklaşımda da belirgin farklılıklar bulunduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun son dönemde daha "milli" bir çizgiye yaklaştığını savunan Övür, Özgür Özel'in ise Batı merkezli bir siyaset anlayışını sürdürdüğünü ileri sürdü.

NEWSWEEK YAZISI GÜNDEMDE

Övür, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Newsweek'te yayımlanan yazısına da dikkat çekti. Yazıda Türkiye'deki demokrasi tartışmalarının uluslararası boyuta taşındığını belirten Övür, Özel'in Batı kamuoyuna yönelik çağrılarının CHP içindeki tartışmaları daha da derinleştirdiğini savundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN "FAZİLET VE MELANET" VURGUSU

Öte yandan Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teori dergisinde yayımlanan makalesine de atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Batı'nın geleceğini "fazilet Avrupa'sı" ile "melanet Avrupa'sı" arasında bir tercih olarak tanımladığını hatırlatan Övür, bu yaklaşımın CHP içindeki ideolojik ayrışmanın önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

SON SORU: ARINMA MI, YOLSUZLUK MU?

Yazısının sonunda CHP tabanına seslenen Mahmut Övür, parti içindeki tartışmanın özünü tek bir soruyla özetledi:

"Fazilet ve arınmadan yana mısınız, yoksa melanet ve yolsuzluklardan yana mı?"

Övür'e göre CHP'nin geleceğini belirleyecek olan da bu tercihin sonucu olacak.