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Yeniakit Publisher
Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis
IHA Giriş Tarihi:

Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Sanal kumar ve bahis gençliğimiz için büyük tehlike olarak karşımıza çıkıyor.

#1
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Akıllı telefonlar ve dijital platformlar üzerinden birkaç saniyede ulaşılabilen sanal bahis ve kumar uygulamaları, gençler arasında giderek büyüyen bir bağımlılık sorununa dönüşüyor. Uzmanlar, özellikle ekonomik kaygılar ve kısa yoldan kazanç elde etme isteğinin gençleri bu platformlara yönelttiğini belirtirken, başlangıçta sunulan küçük kazançların bağımlılık döngüsünü tetiklediğine dikkat çekiyor. Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, gençler arasında sanal bahis ve kumarın alarm verici boyutlara ulaştığını söyledi.

#2
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu'nda konuşan Ögel, sanal kumarın Türkiye'de en hızlı yayılan bağımlılık türlerinden biri haline geldiğini söyledi. Kumarın artık yalnızca fiziksel mekânlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Ögel, cep telefonları aracılığıyla günün her saatinde erişilebilen dijital platformların riski katladığını ifade ederek, "Sanal kumar yeni neslin karşı karşıya olduğu en önemli bağımlılık alanlarından biri haline geldi. Bu yolla düzenli para kazanmak mümkün değil. Buna rağmen gençler bir kez başladığında kendilerini durdurmakta ciddi güçlük yaşıyor" dedi.

#3
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Uzmanlara göre, sanal bahis sitelerinin en tehlikeli yönlerinden biri ise kullanıcıyı sisteme bağlamak için kullandıkları yöntemler. Renkli tasarımlar, anlık bildirimler ve hızlı geri dönüş mekanizmalarıyla dikkat çeken platformların özellikle ilk aşamada kazandırarak güven oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Ögel, "Bir kez kazanan kişi kaybetmeye başladığında da oyunda kalmayı sürdürüyor. Çünkü kayıplarını geri kazanabileceğine inanıyor. Asıl tuzak da burada başlıyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Ögel, ailelerin çocuklarında ortaya çıkan davranış değişikliklerini dikkatle takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Harcama alışkanlıklarında ani değişimler, sosyal çevreden uzaklaşma, okul başarısında düşüş ve dijital cihazlarla geçirilen sürenin artması önemli işaretler arasında yer alıyor.

#5
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Bağımlılığı anlamanın en etkili yolu çocukla sağlıklı iletişim kurmaktır.

#6
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Ergenlik dönemine ait davranışlarla bağımlılık belirtilerini ayırt etmek ancak güçlü bir iletişimle mümkündür" dedi.

#7
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Uzmanlar, sanal kumarın yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını; aile ilişkilerinden eğitim hayatına, ruh sağlığından sosyal yaşama kadar birçok alanda kalıcı sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.

#8
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Bu nedenle sanal bahis ve kumarın, dijital çağın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

#9
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Klinik Psikolog Yusuf Babacan da bağımlılığın irade sorunu değil, bir beyin hastalığı olduğunu ve tedavi edilmediğinde her geçen gün şiddetlenen patolojik bir duruma evrildiğini belurterek, "Bağımlılık kamuoyunda bir nefis mücadelesi gibi algılanıyor.

#10
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Oysa bağımlılık beynin bazı bölgelerinin işlevselliğini kaybetmesi anlamına geliyor. Beyin ödül merkezi ve kontrol merkezinden oluşur. Kontrol merkezindeki bozulma bağımlılığın gelişmesine neden oluyor. Kontrol merkezi devre dışı kaldığı için kişi kendisini frenleyemiyor. Beynin içsel frenleme sistemi devre dışı kalıyor" diye konuştu.

#11
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Özellikle son dönemde gençler arasında kumar bağımlılığının hızlı geliştiğine dikkat çeken Babacan, online bahis sisteminin ve kumarın gençleri hedef aldığına işaret etti. Erişimin kolaylaşmasının bağımlılığın gelişip sürdürülmesine katkıda bulunduğunu ifade eden Babacan, gençlerin başlangıçta can sıkıntısı, keyiflenmek ama en önemlisi kısa yoldan zengin olma dürtüsü ile kumara başladığını ifade etti.

#12
Foto - Kullanıcıyı sisteme bağlamak için... Gençliğin yeni sessiz salgını: Sanal kumar ve bahis

Kumarın sonu olmayan ekonomik bir bataklık olduğuna dikkat çeken Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısa yoldan köşeyi dönme, emek harcamadan zengin olma hayali bu davranışı başlatıyor, sonra kazanıp-kaybedip bunu devam ettiriyorlar. Zengin olma fantezisi onları dipsiz bir kuyuya çekerek, ailelerinin de iflasına sebep oluyor. Çünkü gençler kumar borçlarını ailelerine ödetmeye çalışıyor. Unutulmamalıdır ki, bağımlılık kronik bir hastalık ve tedavi edilmediğinde her geçen gün şiddetlenen patolojik bir duruma evriliyor".

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