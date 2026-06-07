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Doğa
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Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor
AA Giriş Tarihi:

Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü, hafta sonunda doğaseverleri misafir etti. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gaga Gölü, doğal güzelliğiyle öne çıkıyor.

#1
Foto - Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor

2024'de yapılan iyileştirme çalışmalarıyla turizme kazandırılan Gaga Gölü'nde havaların da güzel olmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.

#2
Foto - Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor

Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenler gölün çevresinde gezerken, aileleriyle birlikte piknik yapma imkanı da buluyor.

#3
Foto - Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor

Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göl, yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

#4
Foto - Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor

Ziyaretçilerden Mehtap Şahin, ilk defa Gaga Gölü'ne geldiğini belirterek, buraya hayran kaldığını söyledi.

#5
Foto - Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor

Ordu'ya gelen ziyaretçilerin mutlaka burayı görmesini tavsiye eden Şahin, "Burası doğa ile iç içe çok güzel bir yer. Biz çok beğendik. Gelince huzur buluyorsunuz." dedi.

#6
Foto - Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor

Kente bir festival kapsamında gelen Ufuk Kıray ise "Ordu'da her gezdiğimiz yer gerçekten çok güzel. Gaga Gölü bunlardan birisi. Buraya gezip gördüğümüzde gerçekten hayranlık uyandırıyor." şeklinde konuştu.

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