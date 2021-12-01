Zam haberi sunacağını sanarak heyecanlandı, indirim duyunca bozardı!

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Son dakika haberinde motorin fiyatlarına zam geldiğini sanarak heyecanla haberi duyurmak isteyen Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul, indirim olduğunu fark edince canlı yayın esnasında bozardı. Yurdakul, o anları ise 'canlı yayın cilvesi' olarak belirtti.

Pandeminin etkisiyle küresel çapta yaşanan ekonomik kriz, motorin fiyatlarını da vurdu. Bunun yanı sıra Türkiye'de yaşanan döviz kurundaki hareketlilik de son günlerde akaryakıt fiyatlarında zamma neden oldu.

Motorine 44 kuruş indirim

Almanya, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkelerinde de yaşanan 'küresel enerji krizi' nedeniyle art arda yaşanan zamların ardından bugün motorinde 44 kuruş indirim yapıldı.

Motorine gelen indirim, haber merkezlerinde sıcak gelişme olarak aktarılırken Habertürk ekranlarında yaşanan durum şaşkınlığa neden oldu.

Habertürk TV ekranlarında 'HT 360' programının sunucusu Afşin Yurdakul, konuklarıyla ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken motorindeki indirim haberi de son dakika olarak yansıdı.

Zam sandı, indirimi duyunca afalladı

Zam anonsu yapacağını sanarak heyecanlanan ve "Elçiye zeval olmaz ben son dakika bilgisini okuyacağım çünkü bir zam haberi bu. EPGİS'ten geliyor bu açıklama." diyen Afşin Yurdakul, haberin devamını okuyunca bozardı.

"Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin satış fiyatında 44 kuruş..." dedikten sonra indirim olduğunu fark eden Yurdakul şöyle konuştu:

"Çok afedersiniz, ben hakikaten bunu zam haberi sandım. Çünkü şimdi önüme düştüğü için okudum. Hayır burada indirim var. İndirim yapılıyor. Sözümü geri alıyorum. İzleyicilerimiz affetsinler. Ben de zam haberi olarak gördüm. Çünkü sadece 44 kuruşu gördüm ekranda."

"Canlı yayın cilvesi diyelim"

Durumu toparlamaya çalışan Yurdakul, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu da iyi bir haber. Bu da bir indirim haberi. Böyle diyelim. Dinleyenleri de bir an heyecanlandırdıysam beni affetsinler lütfen. Canlı yayın cilvesi diyelim."