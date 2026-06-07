Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı

İstanbul Erkek Lisesindeki mezuniyet töreni, öğrencilerin başarılarının alkışlanacağı bir gün olarak başladı, okul müdürünün konuşması sırasında yaşanan protestoyla tartışmalı görüntülere sahne oldu.

Tören, okul birincisi öğrencinin konuşmasıyla açıldı. Programın ilk bölümü olağan akışında ilerledi. Alman Bölümü Başkanının konuşması da salondaki katılımcılar tarafından tepki olmadan dinlendi.

Okul Müdürü Hikmet Konar’ın kürsüye davet edilmesiyle programdaki hava değişti. Mezun öğrencilerin bulunduğu bölümde yer alan bir grup öğrenci, okul müdürüne sırtını döndü. Konar’ın konuşmaya başlamasıyla birlikte öğrenciler yüksek sesle İstanbul Erkek Lisesi Marşı’nı okudu.

Okulun ortak hafızasını ve aidiyet duygusunu temsil eden marşın, bu kez konuşmayı bastırmak için kullanılması dikkat çekti. Mezuniyet sevincine eşlik etmesi beklenen marş, törenin en tartışmalı anlarından birine dönüştü.

Tören sonrası bazı öğrencilerin, “Bize dönmemizi söylediler, biz de ne olduğunu anlamadan döndük” dediği öğrenildi. Bu sözler, protestonun öğrencilerin tamamının kendi iradesiyle gelişen bir tavır olmadığı yorumlarına yol açtı.

Tören alanından edinilen bilgilere göre, protestoya katılmak istemeyen bazı öğrenciler de akran baskısıyla karşı karşıya kaldı. Sırtını dönmek istemediği belirtilen bir öğrencinin, arkadaşlarının baskısı ve ısrarı sonucu ciddi biçimde rahatsızlandığı, bayılacak duruma geldiği öğrenildi. Bu olay, bazı öğrencilerin iradeleri dışında gerilimin içine çekildiği iddialarını daha da güçlendirdi.

Törene katılan bazı veliler, “Çocukların mezuniyet sevincinin ideolojik hesaplara malzeme yapılması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı öğrencilerin tören atmosferi içinde neye dâhil olduklarını tam olarak anlamadan hareket ettiği, bir kısmının da arkadaş baskısıyla sırtını dönmek zorunda kaldığı öne sürüldü. Bu durum, “Öğrenciler ideolojik bir gerilimin içine mi çekildi?” sorusunu beraberinde getirdi.

Öğrencilerin hayatlarında bir kez yaşayacağı mezuniyet gününde ortaya çıkan bu görüntü, törene katılan birçok kişide üzüntüye yol açtı. Ailelerin gururu, öğretmenlerin emeği ve öğrencilerin başarısı yerine protesto görüntüleri konuşuldu.

Okul Müdürü Hikmet Konar ise yaşananlara rağmen sükûnetini korudu. Öğrencilerin marşı tamamlamasını bekleyen Konar, kürsüden ayrılmadı ve konuşmasını tamamladı.

Tören alanında bazı velilerin de yüksek sesli tepkiler verdiği görüldü. Velilerin tepkileriyle birlikte gerilim daha da arttı. Mezuniyet coşkusu, kısa sürede tartışmalı bir atmosfere dönüştü.

Bazı mezun çevreleri ve dernek temsilcilerinin de süreci yatıştırmak yerine gerilimi büyüten bir tutum sergilediği iddia edildi. Okul müdürünün konuşturulmaması için marşın bilinçli biçimde devreye sokulduğu yönündeki değerlendirmeler, tören sonrası en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Programda ilk beşe giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Ardından yeni gerilimlerin yaşanmaması, öğrencilerin daha fazla tartışmanın içinde kalmaması ve törenin amacından uzaklaşmaması için program sonlandırıldı.

Yaşanan olay, mezuniyet törenlerinin protesto ve hesaplaşma alanına çevrilmesi tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin ortak sevinci olması beklenen bir gün, bu kez protesto görüntüleriyle anıldı.

İstanbul Erkek Lisesi gibi köklü bir okulun adının başarıları, akademik geleneği ve ülkeye kazandırdığı mezunlarla anılması beklenirken; törende yaşananlar kamuoyunda derin bir tartışma başlattı.

Olay sonrası bazı mecralarda görüntüler üzerinden tek yönlü yorumlar yapıldı. Ancak öğrencilerin yönlendirilmiş olabileceğine dair beyanlar, okul müdürünün protestoya rağmen konuşmasını tamamlaması ve mezuniyet gününün gölgelenmesi gibi başlıklar tartışmanın dışında bırakıldı.

O gün öğrencilerin sevinmesi, ailelerin gurur duyması, öğretmenlerin yılların emeğini alkışlaması bekleniyordu. Fakat yaşananlar, gençleri mezuniyet sevincinden çok gerilim görüntülerinin parçası hâline getirdi.

Eğitim çevrelerinde olayla ilgili ortak görüş, çocukların mezuniyet sevincinin siyasi ya da ideolojik gerilimlerin gölgesinde kalmaması gerektiği yönünde oluştu.