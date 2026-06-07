Günde 1 şişe doğal maden suyu içerseniz.... Limonlu içmenin faydası say say bitmiyor

Havaların ısınmasıyla birlikte dışarıda yani piknik yerlerinde ve deniz kenarlarında daha fazla zaman geçirilir. Sıcakla birlikte terlemeyle çok fazla su ve elektrolit kaybedilir. Bu aylarda besinler çok daha çabuk bozulur ve gıda zehirlenmeleri yaygın görülür. Kirli içme suları da sağlığa zarar verir. Güneş ışınları oldukça dik gelir. Dolayısıyla güneş çarpmaları da sıkça yaşanır. Yaz aylarında havuzlar serinletici olsa da bakteri ve mantarların ideal üreme alanlarıdır. Kirli havuz sularında idrar yolu enfeksiyonları, ishal, kulak ağrısı ve cilt mantarı en sık karşılaşılan sorunlardır. Hepatit A aşınız yoksa havuza girmeyin Hepatit; basilli ve amipli dizanteri; paratifo; göz, kulak ve burun enfeksiyonları; genital mantar enfeksiyonu havuz sularıyla bulaşabilir. Deniz suyu tuzlu olduğu için daha güvenlidir. Hepatit A aşısı olmayanlar kirli havuzlardan uzak durmalıdır. Hepatit A, hijyen olmayan havuzlardan bulaşabilir ve karaciğeri tehdit eder. Ayrıca ishal, sistit, açık yarası olanlar, genital enfeksiyonu olanlar ve adet dönemindeki kadınlar da havuza girmemelidir. Havuza girilmeden önce duş alınmalı, bone ve deniz gözlüğü takılmalı, ayaklar dezenfektan sudan geçirilmelidir. Güneşlenin ama kavrulmayın Güneş her ne kadar en doğal ve en güçlü D vitamini kaynağı olsa da ondan doğru faydalanın. Çünkü güneş çarpması yaz aylarının hayati tehlike yaratan sorunlarından biridir… Bu nedenle kızgın güneş altında uzun süre kalmayın. Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar riskli gruba girer. Yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, huzursuzluk ve sonuçta şuur kaybı ortaya çıkabilir. Su içmeyi unutmayın Sıcaklarda terlemeyle kaybedilen su ve mineralleri yerine koymak için her gün 9-10 bardak su içilmeli. Mineral kayıplarını telafi etmek için de günde 1 şişe doğal maden suyu tüketilebilir. Alıç Sirkesi, zencefil bal gibi besinlerin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ile bilinse de limonlu maden suyu, içerdiği magnezyum ve potasyum gibi mineraller ile C vitamini sayesinde genel kalp ve damar sağlığını destekleyici etkilere sahiptir.