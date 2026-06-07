  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık tek tek sıraladı: Kuruyemiş devinde kanserojen madde şoku! Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor! Öğrenciler harçlıklarını biriktirdi! Yangında zarar gören ormana 5 bin fidan diktiler İnegöl'de dehşet anları! Köprüden uçan traktörün altında kalan sürücü için köy muhtarı kepçeyle zamanla yarıştı! Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün ABD'yi sarsan saldırı: Festival alanını kana buladılar! Rekor üstüne rekor: Seçim sonucu belli oldu! Efsane başkan oyların yüzde 68.6'sını aldı Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu... Dünyaya ders niteliğinde bir karar: 10 yıl hapisle yargılanacak: 9 kedi için 14 milyon lira ceza
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!

Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor bu güzel görüntüsüyle dikkatleri çeken kırmızı besin kaynağı...

#1
Foto - Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!

Mutfakların olmazsa olmaz baharatları arasında yer alan sumakkendine özgü ekşimsi tadıyla bilinir. Her ne kadar tadı ve görünümü tanıdık olsa da, sumak hakkında herkes tarafından pek de bilinmeyen birçok detay bulunur.

#2
Foto - Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!

Sumak, Antep fıstığı ailesine dahil olan bir bitkidir. Sumak baharatı, bu bitkinin kırmızı renkli çekirdek yapıdaki çiçeklerinin öğütülmesi sonucunda oluşur. Kendine özgü ekşi tadıyla diğer baharatlardan ayrılan sumak, tadının yanı sıra yemeklere renk vermek için de kullanılır. Türk mutfağında genellikle salatalara, yoğurda ve özellikle soğana ilave edilerek tüketilir. Sumak fiyatları, kilogram cinsinden belirlenir. Sumağın satış fiyatları sumağın cinsine, ürün kalitesine ve satıcının niteliklerine göre değişiklik gösterir.

#3
Foto - Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!

Yüksekliği 3 metreye kadar ulaşan, üzerinde kırmızı meyveleri olan, çalı şeklindeki hoş görünümlü bir bitkinin minik kırmızı meyvelerinden elde ediliyor sumak. Başta Anadolu'da Akdeniz'e yakın yerlerde olmak üzere Ortadoğu'da ve İran'da yetişiyor. Yüksek rakımlı toprakları sevdiğinden, yaylaların seyrek ormanlık alanlarında bulunuyor ve yükseklere çıkıldıkça lezzeti artıyor. Ağza alındığında damakta bir baharatın yoğun aromatik etkilerinden çok sıra dışı ekşi bir tat bırakıyor. Bu ekşi karakteristiği onu, Anadolu sofralarında limon, sirke ya da koruk gibi yemeklere ekşilik kazandırmak için kullanılan vazgeçilmez bir baharat olarak konumlandırmış.

#4
Foto - Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!

Türk mutfağında bazı sofralarla ve yemeklerle öyle özdeşleşmiş ki, bugün masasında sumak olmayan kebapçı ya da mantıcıya rastlamak neredeyse imkansız. Türk mutfağında sahip olduğu önemli rol bir yana, başta Lübnan olmak üzere Arap mutfaklarında da geniş kullanım alanına sahip. Sonbaharda çalı şeklindeki bitkisinin yaprakları kırmızıya; çiçekleri sert, konik, kırmızı meyvelere dönüştüğünde hasat ediliyor. Meyveler tamamen olgunlaşmadan hemen önce toplanıp güneşte kurutuluyor. Tane olarak ya da öğütüldükten sonra toz olarak kullanılabilir. Çoğunlukla öğütülmüş halde kullanımı tercih edilir.

#5
Foto - Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!

FAYDALARI Sumak lezzeti kadar sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkar. İçinde yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan bulunur.

#6
Foto - Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!

Kansere karşı korur. Sindirim sistemini düzenler. Hazımsızlığı giderir. Mide problemlerini iyileştirir. Sumak, diş eti bakımını yapar. Anti bakteriyel içeriği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir. Boğaz ağrılarını hafifletir. Ateş düşürür.

#7
Foto - Mümkün olan en çok tüketimle... Kansere karşı kalkan oluyor, diş etini iyileştiriyor!

Sumağın kazaların yaşanması durumunda kanamaları durdurma özelliği bulunur. İdrar kaçırma sorunlarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. İştah açar. Sumak cilde faydaları açısından da dikkat çeker. Suyu tonik olarak kullanıldığında sivilceler ve sivilce lekeleri üzerinde etkilidir. Cilde taze ve parlak bir görünüm verir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek uçtular
Spor

ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek uçtular

Antalya'daki kampını tamamlayan İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolculuğu öncesi Kur’an-ı Kerim’i öptü

MİT'ten tüm dünyada ses getirecek operasyon: Kritik isim yakalandı
Gündem

MİT'ten tüm dünyada ses getirecek operasyon: Kritik isim yakalandı

Fransa'da "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü..
Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!
Gündem

Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!

Fıkra adı altında Kürt kadınları aşağılayan ve siyasi çevrelerden, STK’lardan, Kürt vatandaşlarımızdan büyük tepki gören Koç Holding Onursal..
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı
Gündem

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

Rahmi Koç'un Kürt kadınları aşağılayan skandal fıkrası gündemdeki tazeliğini korurken, Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı..
Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret! Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarı

Mahkemenin mutlak butlan karar vererek iptal ettiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye B..
Erdoğan, Türkmenler için Irak'tan bakın ne istedi! Seman Ağa duyurdu
Gündem

Erdoğan, Türkmenler için Irak'tan bakın ne istedi! Seman Ağa duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Kerkük Valisi Seman Ağa, Erdoğan'ın yeni Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi teb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23