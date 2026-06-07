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Dünya O ülkede felaket yaşanıyor! 6 bölgede acil durum alarmı verildi
Dünya

O ülkede felaket yaşanıyor! 6 bölgede acil durum alarmı verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ülkede felaket yaşanıyor! 6 bölgede acil durum alarmı verildi

Çin’in güneyinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle 6 bölgede sel riski için acil durum ilan edildi.

Çin’in güneyinde sağanak yağışların etkili olduğu bölgelerde sel tehlikesi büyüyor. Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Hunan, Guangdong, Sıçuan ve Guicou eyaletleri ile Çongçing vilayeti ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin 9 Haziran'a dek sağanak yağışın etkisinde olacağı, bazı yerlerde şiddetli fırtınaların görülebileceği belirtildi.

 

Söz konusu bölgelerde nehirlerin su seviyelerinin yükselmesinin beklendiğine, küçük ve orta büyüklükteki nehirlerin fırtınalarla taşmasıyla sel riskinin ortaya çıkacağına işaret edilen açıklamada, 4. seviye acil durum alarmına geçildiği kaydedildi.

 

Açıklamada, bu bölgelerdeki yerel otoritelerden ve nehir havzası yönetiminden sorumlu kurumlardan sel önleme tedbirlerini almaları uyarısı yapıldığı aktarıldı.

 

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda Çonging vilayet merkezinin 70 kilometre kuzeybatısında, Cialing, Fu ve Çü nehirlerinin birleştiği bölgede yer alan Hıçuan ilçesinde caddeleri ve sokakları sel sularının kapladığı, insanların akıntıda sürüklendiği, otomobillerin sular altında kaldığı görüldü.

 

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor.

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