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Gündem Siyonist katillerden Gazze'de alçak saldırı! Polis noktasını bombalayan işgalciler katliam yaptı!
Gündem

Siyonist katillerden Gazze'de alçak saldırı! Polis noktasını bombalayan işgalciler katliam yaptı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Siyonist katillerden Gazze'de alçak saldırı! Polis noktasını bombalayan işgalciler katliam yaptı!

İsrail terör ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde savunmasız sivillerin emniyetini sağlamaya çalışan bir polis noktasını haince hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde polis noktasını hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin Mevasi'ye bağlı Nas bölgesini bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü, bombardımanın Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir polis noktasını hedef aldığını bildirdi.

Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada net bir rakam verilmedi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.

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