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Gündem “Akit’ten başka gazete beni taşıyamaz” demişti! Büyük şair Karakoç’u rahmetle yad ediyoruz
Gündem

“Akit’ten başka gazete beni taşıyamaz” demişti! Büyük şair Karakoç’u rahmetle yad ediyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Akit’ten başka gazete beni taşıyamaz" demişti! Büyük şair Karakoç’u rahmetle yad ediyoruz

Türk edebiyatının ve fikir dünyasının müstesna isimlerinden, gazetemizin merhum yazarı, şair ve mütefekkiri Abdurrahim Karakoç’un Hakk’a yürüyüşünün üzerinden 14 yıl geçti. Kalemiyle zulme meydan okuyan, şiirleriyle gönüllere dokunan Karakoç, vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anılıyor.

Gazetemiz Akit’in unutulmaz yazarlarından Abdurrahim Karakoç, ebediyete irtihalinin 14’üncü yılında dualarla yâd ediliyor. “Lambada titreyen alevi üşüten” ince ruhu ve “Kör dünyanın göbeğine Hak yol İslam yazacağız” mısralarında ifadesini bulan dava şuuru ile hafızalara kazınan Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde Hakk’a yürümüştü.

HAKSIZLIKLARIN KARŞISINDA DİMDİK DURDU

7 Nisan 1932’de Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Abdurrahim Karakoç, halk edebiyatının son büyük temsilcileri arasında yer aldı. Şiirlerindeki güçlü dil, halkın içinden gelen üslubu ve mücadeleci kişiliğiyle geniş kitlelerin gönlünde yer edindi. Özellikle “Mihriban” şiiriyle milyonların hafızasında iz bırakan Karakoç, yalnızca bir şair değil, aynı zamanda fikir ve dava adamı kimliğiyle de öne çıktı. Yazıları ve şiirleriyle toplumun vicdanına tercüman olan Karakoç, hayatı boyunca darbeleri, vesayet odaklarını, tek parti döneminin baskılarını ve 28 Şubat sürecinde yaşanan mağduriyetleri eleştirdi. Haksızlıklar karşısında susmayan Karakoç, kalemini adeta bir mücadele aracı olarak kullandı. Evli ve üç çocuk babası olan Karakoç hakkında çok sayıda tez ve akademik çalışma hazırlandı. Tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 7 Haziran 2012 tarihinde vefat eden Karakoç’un cenaze namazı dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı. Merhum şair, Ankara’daki Kocatepe Camii’nde düzenlenen törenin ardından Bağlum Mezarlığı’nda, Şeyh Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin türbesi yakınında toprağa verildi.

EDEBİYATIMIZA DEĞER KATAN ESERLER BIRAKTI

Abdurrahim Karakoç, fikir yazılarının yanı sıra şiir alanında da önemli eserler kaleme aldı. “Hasan’a Mektuplar”, “Vur Emri”, “Kan Yazısı”, “Dosta Doğru”, “Suları Islatamadım”, “Beşinci Mevsim”, “Akıl Karaya Vurdu”, “Yasaklı Rüyalar”, “Gökçekimi”, “Gerdanlık” ve “Parmak İzi” gibi eserleriyle Türk edebiyatında silinmez izler bıraktı.

“AKİT’TEN BAŞKA GAZETE BENİ TAŞIYAMAZ”

Abdurrahim Karakoç’un ismi, uzun yıllar yazılarıyla katkı sunduğu Akit gazetesiyle adeta özdeşleşti. Merhum Karakoç’un sıkça dile getirdiği “Akit’ten başka gazete beni taşıyamaz” sözü hem fikir dünyasına hem de ilkelerinden taviz vermeyen duruşuna işaret eden anlamlı bir ifade olarak hafızalarda yer aldı. “Hak Yol İslam Yazacağız” anlayışını hayatının merkezine koyan Karakoç, Akit’te yayımlanan yazıları nedeniyle birçok kez yargılandı ancak inandığı değerleri savunmaktan hiçbir zaman geri durmadı. Ardında bıraktığı eserler, fikirleri ve mücadelesiyle bugün de gönüllerde yaşamaya devam ediyor.

Haber Kaynağı: ALİ KANTARCI / Yeni Akit

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