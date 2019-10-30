Zalime müşfik Müslümana şedit

Faruk Arslan İstanbul

Sivas’ta tam teşekküllü şekilde muayene edildiği hastanenin tüm uzman doktorlarının “cezaevinde yatamaz” raporu verdiği 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç tahliye edilmeyerek zindanda ölüme terk edilirken, yaşlılık ve hastalık gerekçesiyle onlarca mahkuma çifte standart uygulanıyor. Hem yaşlı hem de ağır hasta olan Ahmet Turan Kılıç’ı tahliye etmeyen adalet mekanizması; aynı gerekçeyle darbeciler, PKK’lılar, DHKP-C’liler ve adi suç hükümlüleri için farklı kararlar veriyor.

‘Cezaevinde kalamaz’ raporunun üzerinden 7 ay geçti

26 yıldır tutsak edildiği cezaevinde 56 ilaçla hayatta kalmaya çalışan 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın zindanda tutulamayacağına dair Sivas Numune Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’nun üzerinden 7 ay geçti. 85 yaşındaki Kılıç’ın kalp rahatsızlıkları, demans, görme-işitme kaybı başta olmak üzere birçok hastalığının teşhis edildiği 18.04.2019 tarih, 2400 no’lu Sağlık Kurulu Raporu 7 aydır uygulamaya konulmadı. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun karara direnerek tahliye ettirmediği Ahmet Kılıç zindanda ölüme terk edilmiş durumda. Sivas E Tipi Cezaevi’nde tutsak edilen 85 yaşındaki ‘Ahmet Amca’dan esirgenen adalet, malum kişilere ise oldukça şefkatli yaklaşıyor.

Adli Tıp mazluma öyle teröriste böyle

Ahmet Turan Kılıç hakkında verilen “cezaevinde kalamaz” raporunu geri çeviren Adli Tıp Kurumu, terör zanlıları ve katillere farklı tavır takındı. 6 ay tutuklu kalan PKK tutuklusu Metin Duran’ı 2019’da alelacele hazırladığı raporla serbest bıraktıran Adli Tıp, terör eylemlerine karışan Güler Zere’ye ağız kanseri teşhisi konulur konulmaz 2010’da tahliye ettirdi. 85 yaşındaki Ahmet Amca’ya “kocama hali yok” raporu veren Adli Tıp, eşini yedi yerinden bıçaklayarak öldüren Selami Yıldız isimli vatandaşın 83 yaşına girmesi üzerine 2013’te tahliye raporunu imzalayarak cezaevinden salıverdi.

-Metin Duran, Güler Zere, Selami Yıldız

Sivas mazlumları öz vatanında parya

Azılı teröristlerin, darbecilerin, katillerin en küçük hastalık belirtisinde bile cezaevinden çıkarıldığı adalet mekanizması; tedavi olduğu devlet hastanesi doktorlarının “zindanda kalamaz” raporuna rağmen, 85 yaşındaki Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ı insan haklarını çiğneyerek ölüme terk ediyor.

Darbeciye hürmet

Turp gibi olan 28 Şubat’ın cuntacı paşaları ise “ev hapsi” uygulaması sayesinde lüks villalarında gününü gün ediyor.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında hüküm giyen dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan ve Erol Özkasnak’ın da aralarında bulunduğu birçok paşa Bodrum’da şahsi villalarında hayatlarını devam ettiriyor.

Sezer'in affettiği terörist, askere kurşun sıkmıştı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise AK Parti iktidarı dönemi de dahil olmak üzere “kalıcı hastalığı var” diyerek onlarca teröristin tahliye edilmesini sağladı. 2000-2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Sezer, kalıcı hastalık iddiasıyla; DHKP-C’den 39, PKK’dan 5, TKP-ML’den 28, TKİP’ten 28, Dev-Sol’dan 19, MLKP’den 17, THKP-C’den 15, TDP’den 3, TKP Leninist Gerillaları’ndan 2 mahkûm ile 1 DHP’li, 1 de Dev-Yolcu militanı cezaevinden çıkararak serbest bıraktı. 5 çete mensubu, 4 uyuşturucu kaçakçısı, 7 cinayet suçlusu, 3 tecavüzcü, 1 gaspçı da hastalık gerekçesiyle Sezer’in affıyla serbest kaldı.

Sezer’in tahliye ettiği hain yine askere kurşun sıktı

Cumhurbaşkanı Sezer’in af yetkisini kullanarak 2001’de zindandan kurtardığı Maoist Komünist Parti-Halk Kurtuluş Örgütü (MKP-HKÖ) üyesi Ökkeş Karaoğlu isimli terörist, 2005 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında askerlerimize kurşun sıktı. Karaoğlu, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi. Ökkeş Karaoğlu, 1995 yılında bombalama, polis aracına silahlı saldırı ve jandarma karakoluna baskın olaylarına karıştığı gerekçesiyle yakalanarak ömür boyu ağır hapis cezasına çarptırılmış, ancak 10 yıl sonra Cumhurbaşkanı Sezer’in affıyla tahliye edilmişti.

PKK’lıya tahliye

Hastalık gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan terör örgütü PKK tutuklusu Ahmet Türk, 40 derece sıcaklıkta CHP’nin sözde Adalet Yürüyüşü’ne katıldı. Aynı Ahmet Türk, 31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şehirde karış karış seçim çalışması yaptı.

Bu nasıl hasta?

Ergenekon Terör Örgütü sanıklarından Mehmet Haberal ve Hurşit Tolon gibi isimler yargılama aşamasında sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi. “Hasta” denilen Hurşit Tolon, İstanbul Gazeteciler Derneği’nin düzenlediği baloda dans ve vals şovu yaptı. Gecede oldukça dinç görünen ve sık sık eş değiştiren Tolon, dakikalarca pistten inmedi.