Solcular, ekonomistler o işler öyle boş lafla olmuyor! Al sana üretim: Elektrikte üretim tüketimi, ihracat ithalatı geçti

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) paylaştığı son verilere göre, Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı gün gün artmaya devam ediyor. Ayrıca solcuların ve ekonomistlerin de ağzından düşürmediği 'üretim' kelimesinin sadece lafla değil yurdun dört yanına kurulan yatırımlarla gerçekleştiğini gözler önüne seren verilerde günlük elektrik üretimi tüketimin üzerinde gerçekleşti. Verilere göre Türkiye'de dün toplam elektrik üretimi 1 milyon 48 bin 785 megavatsaat olarak kaydedildi. Aynı dönemde toplam elektrik tüketimi ise 1 milyon 43 bin 109 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Veriler, günlük bazda elektrik üretiminin tüketimin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Elektrik üretiminde hidroelektrik, rüzgar ve güneş santralleri ise başı çekti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLK SIRADA

Elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 23,2 ile barajlı hidroelektrik santrallerinden geldi. Hidroelektrik santrallerini yüzde 19,6 ile rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 16,9 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Günlük elektrik tüketimi gün içerisinde değişkenlik gösterdi. En yüksek tüketim saat 14.00'te 48 bin 685 megavatsaat olarak kaydedilirken, en düşük tüketim ise saat 06.00'da 35 bin 810 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT DA İTHALATIN İKİ KATI OLDU

Dış ticaret verilerine göre Türkiye gün boyunca 9 bin 653 megavatsaat elektrik ihraç etti. Aynı dönemde gerçekleştirilen elektrik ithalatı ise 4 bin 111 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece elektrik ihracatı, ithalatın üzerinde gerçekleşti.