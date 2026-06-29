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Dünya Suriye'den ABD'ye "istihbarat" çıkarması
Dünya

Suriye'den ABD'ye "istihbarat" çıkarması

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Suriye'den ABD'ye "istihbarat" çıkarması

Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin es Selame, resmi temaslar kapsamında New York’a gitti. Selame’nin ziyaretiyle birlikte tarihte ilk kez Suriyeli bir istihbarat lideri ABD’yi ziyaret etmiş oldu.

Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin es Selame, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'le mücadele toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret, Suriye ile ABD arasındaki güvenlik ilişkileri açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

BM'deki Suriye Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, BM Terörle Mücadele Ofisi ile Avrupa Birliği iş birliğinde "Miras alınan tehditten ulusal liderliğe: Yeni Suriye'nin DEAŞ ile mücadele yaklaşımı" başlığıyla gerçekleştirildi.

 

Toplantıya Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin es Selame'nin yanı sıra BM Terörle Mücadeleden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Avrupa Birliği Terörle Mücadele Özel Temsilcisi ile çok sayıda ülkenin BM nezdindeki büyükelçi ve diplomatik temsilcileri katıldı.

Etkinlikte yeni Suriye yönetiminin DEAŞ'la karşı güvenlik stratejisi, kurumların yeniden yapılandırılması ve uluslararası terörle mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

Es Selame'nin ABD ziyareti, Suriye-ABD ilişkilerinde dikkat çeken bir ilke işaret ediyor.

 

İlk kez bir Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı, resmi sıfatla ABD topraklarında düzenlenen uluslararası bir etkinliğe katıldı.

Esed rejimi döneminde ise Suriye ile ABD arasındaki güvenlik temasları büyük ölçüde istihbarat servisleri arasında yürütülen gizli görüşmeler veya üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen dolaylı temaslarla sınırlı kalmış, kamuoyuna açık resmi ziyaretler yapılmamıştı.

Yeni Suriye yönetimi, son aylarda özellikle "terörle mücadele" alanında Batılı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını yoğunlaştırırken, BM'de düzenlenen bu toplantı da Şam yönetiminin uluslararası güvenlik iş birliğine daha görünür şekilde dahil olma çabasının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Mepa News, SANA

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