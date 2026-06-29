Kentsel dönüşümde korkutan anlar! Yıkılan binadan kopan betonlar yan apartmana düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları, bitişikteki apartmanın balkonuna düştü.
İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm yıkımı sırasında kopan beton parçaları yan apartmanda hasara yol açtı.
Olay, 27 Haziran'da Ambarlı Mahallesi Irmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binadan kopan beton parçaları bitişikte bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonuna düştü. Balkon duvarının bir kısmı yıkılırken, oluşan çatlaklar nedeniyle parçaların bina girişine düşme riskine karşı demir direklerle önlem alındı. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. Yıkımı gerçekleştiren firma hakkında tutanak tutulduğu öğrenilirken, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören bölümün müteahhit tarafından onarılacağı belirtildi.