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Spor Dünya Kupası'ndan elendiler! O ülkenin devlet başkanı milli takım için soruşturma başlatılmasını istedi
Spor

Dünya Kupası'ndan elendiler! O ülkenin devlet başkanı milli takım için soruşturma başlatılmasını istedi

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Dünya Kupası'ndan elendiler! O ülkenin devlet başkanı milli takım için soruşturma başlatılmasını istedi

Güney Kore’nin 2026 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etmesi ülkede tartışmalara yol açtı. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, milli takımın performansının ve turnuva sürecinde kullanılan kamu kaynaklarının ayrıntılı şekilde incelenmesini talep etti.

2026 Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayan Güney Kore’de milli takımın performansı gündemin bir numaralı tartışma konusu haline geldi. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, alınan sonucun kendisi için anlaşılması güç olduğunu belirterek Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı’na sürecin tüm yönleriyle araştırılması çağrısında bulundu.

 

“Tamamen hayrete düşmüş durumdayım”

Lee Jae Myung, Güney Kore’nin turnuvaya erken vedasının ardından yaptığı açıklamada sonucun beklenmedik olduğunu vurguladı. Lee, “Bu beklenmedik sonuç karşısında sadece şaşırmış değilim, açıkçası tamamen hayrete düşmüş durumdayım” dedi.

Milli takımın Dünya Kupası sürecinde ciddi kamu desteği aldığını hatırlatan Lee, organizasyon için kullanılan kaynaklar nedeniyle hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

 

Bakanlıktan kapsamlı rapor istedi

Lee, “Milli takımın Dünya Kupası'na katılımı için ciddi miktarda kamu kaynağı ve devlet desteği kullanılıyor. Bu nedenle Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın yaşananları ayrıntılı şekilde incelemesini, nedenleri analiz etmesini ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için kapsamlı önlemler hazırlamasını istiyorum” dedi.

 

Teknik direktör seçimi yeniden gündemde

Lee’nin açıklamaları, Güney Kore Futbol Federasyonu’nun teknik direktör tercihini de yeniden tartışmaya açtı. Devlet Başkanı, teknik adam belirlenirken liyakat ve yetkinlik ölçütlerinin yeterince dikkate alınıp alınmadığının sorgulanması gerektiğine işaret etti.

Güney Kore’de Hong Myung-bo’nun göreve getiriliş süreci daha önce de eleştirilmişti. Ülkenin spor bakanlığı, federasyonun kendi kurallarına uygun hareket edip etmediğinin araştırılması gerektiğini savunmuş; federasyon ise o dönem usulsüzlük iddialarını reddetmişti.

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Yorumlar

Ahmet

Güney Kore'nin Dünya Kupası'nda başarısızlığı gerçekten üzücü. Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un milli takımın performansını soruşturması ve hesap verilebilirlik talep etmesi doğru bir adım. Allah aşkına, kamu kaynakları kullanılmışken, bu kadar önemsiz bir şekilde eleyerek ülkeyi rezil etmeyin! Teknik direktör seçimi de büyük sorgulara yol açıyor. Milli takımımızın başarısı için, devletin desteklerinin yanında liyakat ve yetkinlik ölçütleri göz önünde bulundurulmalı.
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