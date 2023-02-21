Zakharyan'ın açıklamaları pes dedirtti! Fıkra değil gerçek... Kendini Messi zannetti herhalde...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Dinamo Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan için teklif yapan Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arsen Zakharyan'dan flaş bir açıklama geldi.

Yönetim 19 yaşındaki futbolcu için Dinamo Moskova'ya 4 yıl vadeyle ödeme yapma kaydı ile 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu ve Rus ekibinin cevabını beklemeye geçti. Ancak Arsen Zakharyan kararını açıkladı.

"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

Adı Chelsea ile de anılan Arsen Zakharyan, Rus basınından Championat'a yaptığı açıklamada "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE BİN YALAN!"

Öte yandan Arsen Zakharyan'ın kardeşi David Zakharyan ise "Yalnızca bir cümle söyleyebilirim; bu yüzde bin yalan!" açıklamasını yaptı.

Bu arada Dinamo Moskova Kulübü, Haber7'ye göre; Arsen Zakharyan'ın antrenman görüntülerini paylaşarak "Arsen Zakharyan burada ve bizimle" mesajı verildi.

Asıl mevkisi 10 numara olan ve orta sahanın solunda ve sağında da görev yapabilen Zakharyan bu sezon D.Moskova ile 16'sı ligde 6'sı Rusya Kupası'nda 22 maçta görev yaparken 3 gol, 6 asistle 9 gole direkt katkı verdi.