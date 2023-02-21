  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteoroloji ve AKOM bir kez daha uyardı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı, son hava durumu tahminleri

Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!
Spor Zakharyan'ın açıklamaları pes dedirtti! Fıkra değil gerçek... Kendini Messi zannetti herhalde...
Spor

Zakharyan'ın açıklamaları pes dedirtti! Fıkra değil gerçek... Kendini Messi zannetti herhalde...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Dinamo Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan için teklif yapan Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:25:00 -
Zakharyan'ın açıklamaları pes dedirtti! Fıkra değil gerçek... Kendini Messi zannetti herhalde...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Dinamo Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan için teklif yapan Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arsen Zakharyan'dan flaş bir açıklama geldi.

Yönetim 19 yaşındaki futbolcu için Dinamo Moskova'ya 4 yıl vadeyle ödeme yapma kaydı ile 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu ve Rus ekibinin cevabını beklemeye geçti. Ancak Arsen Zakharyan kararını açıkladı.

"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

Adı Chelsea ile de anılan Arsen Zakharyan, Rus basınından Championat'a yaptığı açıklamada "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE BİN YALAN!"

Öte yandan Arsen Zakharyan'ın kardeşi David Zakharyan ise "Yalnızca bir cümle söyleyebilirim; bu yüzde bin yalan!" açıklamasını yaptı.

Bu arada Dinamo Moskova Kulübü, Haber7'ye göre; Arsen Zakharyan'ın antrenman görüntülerini paylaşarak "Arsen Zakharyan burada ve bizimle" mesajı verildi.

Asıl mevkisi 10 numara olan ve orta sahanın solunda ve sağında da görev yapabilen Zakharyan bu sezon D.Moskova ile 16'sı ligde 6'sı Rusya Kupası'nda 22 maçta görev yaparken 3 gol, 6 asistle 9 gole direkt katkı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23