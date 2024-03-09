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Spor Zaha Sen Ne Yaptın Böyle! Rizesporlu Futbolcu Ameliyat Edilecek!
Spor

Zaha Sen Ne Yaptın Böyle! Rizesporlu Futbolcu Ameliyat Edilecek!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 14:55:00 - 2024-03-09 14:55:53
Zaha Sen Ne Yaptın Böyle! Rizesporlu Futbolcu Ameliyat Edilecek!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederken konuk ekipte Mithat Pala sakatlandı

Galatasaray maçında sakatlanan Çaykur Rizesporlu Mithat Pala'nın fibula kemiğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun 6-10 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederken konuk ekipte Mithat Pala sakatlandı.

60. dakikada maça dahil olan oyuncu 78. dakikada sakatlanarak mücadeleye devam edemedi. Çaykur Rizespor oyuncunun fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"8 Mart 2024 Cuma günü Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mithat Pala’nın yapılan acil muayene ve tetkikleri sonucunda 'fibula kemiğinde spiral kırık' tespit edilmiş olup ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Mithat Pala’nın tahmini spora dönüş süresi 6-10 hafta olarak öngörülmektedir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon takımı adına 1 gol atıp 2 asist yaptı.
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