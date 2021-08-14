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Teknoloji ZAHA "ÇAKA" ile daha da güçleniyor! İlk kez sergilenecek
Teknoloji

ZAHA "ÇAKA" ile daha da güçleniyor! İlk kez sergilenecek

FNSS firması tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilen "Zırhlı Amfibi Hücum Aracı" (ZAHA) ile birlikte geliştirilen "ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule" (UKK) sistemi, IDEF 2021’de sergilenecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 11:33:00 -

Tasarım gereksinimleri, FNSS tarafından milli imkanlarla geliştirilen ZAHA teknik özellikleri ve kullanım şartlarına göre belirlenen ve üretilen ÇAKA UKK, kullanım amacına en uygun çözümü sunmak üzere tasarlandı. Yerli ve milli silah sistemleri arasında yerini alan ÇAKA, adını büyük Türk denizcisi, Çaka Bey’den alıyor.

Hafifliği, nişancı için sağladığı koruma, hedef tespiti, güvenilirliği, hassasiyeti ve araç içinde daha az iç hacim kaplaması ile ÇAKA, kullanıcısına büyük avantaj sağlıyor. Jiroskopik stabilizasyona sahip elektrik tahrikli dönüş eksenleri, 12.7 mm MG (50 Cal) ve 40 mm çift beslemeli otomatik top ile donatılan ÇAKA UKK, tekerlekli ve paletli kara araçlarının yanı sıra, sahil güvenlik gemileri ve hücum botlar gibi diğer su üstü araçlara da kolaylıkla entegre edilebiliyor.

ÇAKA, üzerinde azami sayıda atışa hazır mühimmat bulundurma özelliği ve sahip olduğu balistik koruma ile ZAHA’nın vurucu gücü olmak için geliştiriliyor. Korozyona karşı dayanıklılık ve sızdırmazlık özelliklerinin en üst düzeyde olması ile ön plana çıkan ÇAKA UKK, her türlü kötü hava ve deniz durumunda güvenle kullanılabiliyor. Görev tanımı gereği, bir askeri kara ve deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıran ZAHA’nın gücüne güç katıyor.

SavunmaSanayiST

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