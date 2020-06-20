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Dünya

Zafer sonrası çılgına döndü! “Türkiye’nin bu 3 faaliyeti bizim için büyük tehlike”

Arap Birliği Eski Genel Sekreteri ve Mısır Eski Dışişleri Bakanı Amr Musa, Türkiye'nin Irak, Rojava ve Libya’da faaliyet göstermesinin "Arap dünyası için tehlike" olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:34:00 - 2020-06-20 10:15:29
Zafer sonrası çılgına döndü! “Türkiye’nin bu 3 faaliyeti bizim için büyük tehlike”

Arap Birliği Eski Genel Sekreteri ve Mısır Eski Dışişleri Bakanı Amr Musa, Türkiye'nin Arap dünyası için büyük tehlike oluşturduğunu savunarak büyük bir skandala imza attı.

Sky News Arapça televizyon kanalına konuşan Amr Musa, Türkiye'nin son günlerde Kuzey Irak, ‘Rojava’ ve Libya’da düzenlediği operasyonlarla Arap dünyası üzerinde tehdit unsuru haline geldiğini savundu.

Daha önce de Türkiye hakkında skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Musa, bu kez, “Bölgede çok tehlikeli bir gelişmeyle karşı karşıyayız, bunların en sonuncusu Türkiye'nin aynı anda birden fazla yerde faaliyet yürütmesidir” dedi.

Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) üyesi olduğunu hatırlatarak, Ankara yönetiminin aynı anda hem ABD hem de Rusya ile stratejik ilişkisi olduğunu hatırlatan Amr Musa, “Türkiye, Avrupa Birliği ile iç içe geçmiş ve ortak çıkarlara sahip. Durduğu stratejik konum itibariyle Arap dünyası için İran'dan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum” diye kin kustu.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

atakan699

araplar türkiyenin dostlugundan korkmaz ve güvenir sadece hainler korkak olurlar
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Türkoğlu

Emperyalistlerin gözlerinize soktuklarina bakın siz haysiyetsizler
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