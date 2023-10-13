Zafer Şahin'den dikkat çeken ABD ve İngiltere açıklaması: Asıl hedef ne?
ABD ve İngiltere'nin uçak gemilerini Doğu Akdeniz'e göndermesini değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin, aslı amacın çok başka olduğunu vurguladı.
Gazeteci Zafer Şahin, ÜLKE TV'de canlı yayınlanan Akşam Baskısı programında, Hamas'ın saldırıları sonucu Filistin'de katliam saldırıları düzenleyen İsrail'e destek amacıyla uçak gemisi gönderen ABD ve İngiltere'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Adamlar Doğu Akdeniz'deyiz diyorlar'
ABD'nin, İsrail'e gönderdiği uçak gemisinin paylaştığı fotoğraflarda 'Doğu Akdeniz' vurgusuna dikkat çeken Şahin, "Mevzu yine enerji. Bu sefer Doğu Akdeniz'in doğal gaz rezervlerinden bahsediliyor. ABD uçak gemisinin paylaştığı resimler var. Doğu Akdeniz'deyiz diyor adamlar. Sadece sen orada bir Hamas'ı bir düşman gösterip etkisizleştirmek için mi ABD, İngiltere uçak gemilerini oraya yolluyor? Burada başka bir şey var. Başka bir kurguyu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Masumların hayatını hiçe sayıyorlar." ifadelerini kullandı.
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