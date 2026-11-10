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Spor Emrah Savcı 'sarı poşet' tartışmasını yazdı: Biri bu skandalın perde arkasını bizlere anlatacak mı?
Spor

Emrah Savcı 'sarı poşet' tartışmasını yazdı: Biri bu skandalın perde arkasını bizlere anlatacak mı?

Yeniakit Publisher
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Emrah Savcı 'sarı poşet' tartışmasını yazdı: Biri bu skandalın perde arkasını bizlere anlatacak mı?

Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Emrah Savcı bugünkü köşe yazısında, Galatasaray- Amed Sportif Faaliyetleri maçı sonrası yaşanan 'sarı poşet' tartışmasına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Savcı yazısında, “Tepkiler sebebi ile silinen bir paylaşım sonrası tekrar ‘videonun tamamı’ denilerek, güzelleme yapılan bu ‘sarı poşet’ olayı sonrası istifa gelecek mi, tüm sporseverler bunu bekliyor?!” ifadelerine yer verdi.

Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Emrah Savcı, son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden 'sarı poşet' konusu ile ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

İşte “Biri bu skandalın perde arkasını bizlere anlatacak mı?” başlık yazının ayrıntıları…

SOSYAL MEDYADA BİR İNFİALE SEBEBİYET VERDİ

Maçın sonunda bambaşka bir skandala imza atıldı maalesef... Evet üstü çok çabuk kapatılmaya çalışılan bir skandal yaşandı. Skandal, sosyal medyada bir infiale sebebiyet verdi.

Olay şu; Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası GSStore hesabından yaptığı “sarı paket” paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu paylaşımdan sonra ise; “Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a özel olarak hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselinin, farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır.” denilse de, paylaşım silinse de, iş şirazesinden çıktı...

BAŞKAN EREN AÇIKLAMA YAPTI

Emrah Savcı yazısına şöyle devam etti:

“Amedspor Başkanı Nahit Eren, paylaşımın silinmesinin yeterli olmadığını belirterek, Galatasaray yönetimine açıklama yapma ve özür dileme çağrısında bulundu. Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımın hangi amaçla ve kimlerin sorumluluğunda hazırlandığının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması gerektiğini vurgulayan Eren, olayın forma tanıtımı gerekçesiyle geçiştirilemeyeceğini ifade etti. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Van Barolarının da aralarında bulunduğu 15 baro, ortak açıklamayla GSStore’un paylaşımına tepki gösterdi.”

TEPKİLER SONRASI SİLİNDİ

Yapılan paylaşımın tepkiler sonrası silindiğine dikkate çeken Savcı yazını şöyle tamamladı:

Peki önce silinen ve daha sonra “tamamını paylaşıyoruz” diyerek servis edilen paylaşımda, Barış Alper ile tekrar çekildiği düşünülen ve bu eleştirileri haksız çıkarmak adına yapılan bu kurgunun önüne Barış Alper’in moda ile ilgili sözlerinin eklenerek, allanan pullanan açıklamasının Amed’in tepkileri sonrası çekilip servis edildiği şüphesini bizde yok edebilecek misiniz?

Ve en önemlisi de, tepkiler sebebi ile silinen bir paylaşım sonrası tekrar ‘videonun tamamı’ denilerek, güzelleme yapılan bu ‘sarı poşet’ olayı sonrası istifa gelecek mi, tüm sporseverler bunu bekliyor?!

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Yorumlar

Vahap

Kardeşim tüm spor severler adına nasıl konuşuyorsunuz kim veriyor size bu yetkiyi GS ye vuralım reklam yapalım derken düştüğünüz durum içler acısı ne yapmış GS bir reklam paylaşımı yapmış neymiş efendim sarı poşeti andırıyormuş iyi de kardeşim oldu olacak GS formadan da silsin sarı rengi olurmu hatta mümkünse sarı renk komple yasaklansın kaldıki Bariş Alper bu formayı giyerken de görünüyör yani hayatı ve yaşamı anlatıyor nasıl olurda bunu ceset poşetiyle bir tutarsınız hasılı GS bu paylaşımı tekrar yayınladı ve neresinde ceset poşeti çağrıştıyor dedi ama bazıları böyle zorlama ve akıl dışı yorumlarla neyin peşinde biz spor severlerde bunu anlıyamadık.
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