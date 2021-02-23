Zabıt kâtibi alımı başladı! Zabıt kâtibi alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, en az lise mezunu 4419 zabıt kâtibi personeli alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında, başvuru koşulları ve hangi illerde alım olacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Zabıt kâtibi alımı başvuru şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak,

2- İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; - Zabıt kâtibi, için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

4- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Kamu haklarından yoksun olmamak,

7- Güvenlik arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Zabıt kâtibi alımı hangi şehirle olacak?

Zabıt katibi personel alımını için https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu sitesine girerek başvuru yapabilirsiniz. Siteye T.C kimlik numaranız ve E Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde zabıt katibi yapılacak...