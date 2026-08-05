  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni Torba kanun Meclis’te: Şehit ve gazi maaşlarına dev iyileştirme! SGK uzmanı detayları paylaştı Rakipleriyle farkı açtı: Türkiye'de en çok kullanılan uygulama belli oldu! Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor Paslı tava, tencerelere çöpe atmayın bunu deneyin! Meşhur patates ile ilgili çok şaşırtıcı bilgi bunlar... Çin'in Türkiye planı korkuttu: Endişe duymaya başladılar
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tekirdağ karpuzu tezgahlar için gün sayıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Tekirdağ karpuzu tezgahlar için gün sayıyor!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde karpuz hasadı başladı. Tarlalardan toplanan ürünlerin kısa süre içinde pazarlara ve marketlere ulaşması bekleniyor.

#1
Foto - Tekirdağ karpuzu tezgahlar için gün sayıyor!

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi'nde karpuz üreticileriyle bir araya gelerek hasat öncesi üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

#2
Foto - Tekirdağ karpuzu tezgahlar için gün sayıyor!

Ziyaret kapsamında, 1989 yılından bu yana Kılavuzlu ve Ferhadanlı mahallelerinde karpuz yetiştiriciliği yapan üreticiyle görüşen Aksoy, üretim süreci ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de karpuz ekili tarlalarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi.

#3
Foto - Tekirdağ karpuzu tezgahlar için gün sayıyor!

İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ tarımının gelişmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

#4
Foto - Tekirdağ karpuzu tezgahlar için gün sayıyor!

Tekirdağ'ın verimli topraklarında yetiştirilen karpuzların hasadının hız kazanmasıyla birlikte ürünlerin kısa süre içerisinde pazarlara ve tezgâhlara ulaşması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!'
Dünya

Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!'

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Lübnan yönetimini eleştiren ve yönetimi "Lübnan'ın egemenliğine değil İsrail'e hizmet etmekle" suçlayan Hizbu..
'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı
Dünya

'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, Hindistan’a ait yük gemisinin Yemen açıklarında uğradığı saldırı son..
Anlaşma tamam! Mohamed Salah yarın Trabzon’a geliyor
Spor

Anlaşma tamam! Mohamed Salah yarın Trabzon’a geliyor

Trabzonspor, uzun süredir büyük gizlilik içinde yürüttüğü görüşmelerin ardından Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklan..
Pedofili sapığa yeniden gözaltı
Gündem

Pedofili sapığa yeniden gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Koray Beşli’ye ait dijital materyallerde 18 yaşından küçük kız çocuklarının erkek..
Gül üzerindeki böceklere çözüm olarak bunu yapanlar: Kasa kasa ilaç için kapı kapı dolanmayacak
Kadın - Aile

Gül üzerindeki böceklere çözüm olarak bunu yapanlar: Kasa kasa ilaç için kapı kapı dolanmayacak

Gül üzerinde böceklere çözüm olarak organik evde hazırlayabileceğiniz yapımı kolay küçük gül üzerindeki özellikle tomurcuk kısmında oluşan b..
Erkan Tan'dan Özkök'e sert tepki: Özkök "Batı putperesti"
Gündem

Erkan Tan'dan Özkök'e sert tepki: Özkök "Batı putperesti"

Gazeteci-yazar Erkan Tan, Takvim gazetesindeki köşe yazısında Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini ser..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23