Müzakere değil, devlet politikası! Murat Alan yazdı: Terörsüz Türkiye'nin yol haritası belli oldu

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında kamuoyunda tartışılan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Alan, sürecin geçmişteki çözüm süreci tartışmalarından farklı olduğunu belirterek, devletin ortaya koyduğu çerçevenin herhangi bir müzakereye değil, yıllardır sürdürülen kararlı terörle mücadelenin sonucuna dayandığını ifade etti.

"Önce silah bırakılacak, sonra hukuk işleyecek"

Yazıda en önemli ilkenin, hukuki düzenlemelerin silah bırakmanın önüne geçirilmemesi olduğu vurgulandı.

Murat Alan, devletin yaklaşımını şu şekilde özetledi:

Silahlar tamamen ve geri dönülmez şekilde bırakılacak.

Silah bırakma resmen teyit edilmeden hiçbir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek.

Sürecin inisiyatifi tamamen devlette olacak.

Alan, bu yaklaşımın güvenlik eksenli yeni devlet politikasını ortaya koyduğunu belirtti.

Genel af iddialarına dikkat çekti

Yazısında kamuoyunda sıkça dile getirilen genel af tartışmalarına da değinen Alan, edindiği bilgilere göre hazırlanan çerçevenin genel af niteliği taşımadığını ifade etti.

Buna göre;

Terör saldırılarının talimatını verenler,

Güvenlik güçlerini şehit edenler,

Ağır suçlardan sorumlu olan kişiler

hazırlanacak düzenlemenin dışında tutulacak.

Ayrıca herhangi bir kişiye özel hukuki statü tanınmasının da öngörülmediği aktarıldı.

Başvurular altı ay içinde yapılacak

Alan'ın aktardığı bilgilere göre, örgütün silah bıraktığının resmen tespit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından altı aylık başvuru süreci başlayacak.

Süreci;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak kurul,

TBMM bünyesinde kurulacak izleme komisyonu

Alan, bunun sürecin kurumsal ve şeffaf şekilde yürütülmesini amaçladığını ifade etti.

"Şehit ailelerinin hassasiyeti korunacak"

Murat Alan, yazısında şehit aileleri ve gazilerin süreçteki hassasiyetine de özel vurgu yaptı.

Toplum vicdanını zedeleyecek herhangi bir adımın sürece zarar vereceğini belirten Alan, hazırlanacak düzenlemelerde şehit ailelerinin ve gazilerin onurunun korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacak"

Alan'a göre terörün tamamen sona ermesi yalnızca güvenlik alanında değil;

ekonomik yatırımların artmasına,

demokrasi ve hukuk ikliminin güçlenmesine,

bölgesel istikrara,

Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine

önemli katkılar sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "iç cepheyi güçlendirme" vurgusunun da bu süreçte ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.

"Asıl mesele silahın tamamen susması"

Yazısını değerlendirmeyle tamamlayan Murat Alan, kamuoyunun tartışması gereken temel konunun sürecin pazarlık olup olmadığı değil, silahların tamamen ve geri dönülmez şekilde devreden çıkarılması olduğunu belirtti.

Alan, devletin yeni yaklaşımında hukukun ancak silahın tamamen sustuğu bir zeminde işletilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, bu ilkenin tavizsiz uygulanması halinde "Terörsüz Türkiye" hedefinin Cumhuriyet tarihinin en önemli toplumsal bütünleşme adımlarından biri olabileceğini vurguladı.

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