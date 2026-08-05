Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor
Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Nebiköy, asırlardır yaşatılan geleneksel giyim kuşam kültürüyle dikkati çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Nebiköy, asırlardır yaşatılan geleneksel giyim kuşam kültürüyle dikkati çekiyor.
Yörenin kadın kıyafetleri, estetik özelliklerinin yanı sıra taşıdığı sembolik anlamlarla da öne çıkıyor.
Gelinler ve kadınlar tarafından kullanılan semerli fes, elmalı yazma, üçpeş (üçetek), nakışlı önlük ve alaca çorap gibi geleneksel giysilerin tüm ayrıntıları, yöre kadınlarınca aslına uygun biçimde hazırlanan minyatür bez bebeklere de işlenerek gelecek kuşaklara aktarılıyor.
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…
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