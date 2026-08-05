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Yaşam
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Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

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Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Nebiköy, asırlardır yaşatılan geleneksel giyim kuşam kültürüyle dikkati çekiyor.

#1
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Yörenin kadın kıyafetleri, estetik özelliklerinin yanı sıra taşıdığı sembolik anlamlarla da öne çıkıyor.

#2
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Gelinler ve kadınlar tarafından kullanılan semerli fes, elmalı yazma, üçpeş (üçetek), nakışlı önlük ve alaca çorap gibi geleneksel giysilerin tüm ayrıntıları, yöre kadınlarınca aslına uygun biçimde hazırlanan minyatür bez bebeklere de işlenerek gelecek kuşaklara aktarılıyor.

#3
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#4
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#5
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#6
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#7
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#8
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#9
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#10
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#11
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

#12
Foto - Asırlardır yaşatılıyor! Nebiköy'ün geleneksel kıyafetleri ilgi çekiyor

Nebiköy'ün geleneksel kıyafetlerinden kareler…

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