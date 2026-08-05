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Eğitim 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Eğitim

2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Yeniakit Publisher
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2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi (2026-LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen LGS tercih ve yerleştirme sürecinde beklenen an geldi. Adayların heyecanla takip ettiği yerleştirme sonuçları ile liselerin boş kontenjan bilgileri kamuoyuna duyuruldu.

13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, 10 Temmuz’da açıklanmıştı. Öğrenciler ise 13 Temmuz'dan itibaren tercih yapmaya başlamıştı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerine yerleşti.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 95,76

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.

Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü, ilk üç tercihinden birine yerleşti. Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.

Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

KENDİ İLLERİNDE YERLEŞME ORANI YÜZDE 92,93

2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.

ÜST DİLİMDE YER ALAN ÖĞRENCİLER FARKLI OKUL VE İLLERE DENGELİ ŞEKİLDE DAĞITILDI

2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri, iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

Her iki yerleştirmeye esas nakil döneminde de merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Sonuçlara, sonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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