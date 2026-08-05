İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı doğrultusunda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba Malatya'da gözaltına alınırken, kimliği açıklanmayan bir diğer şüpheli ise Diyarbakır'da yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Egeşehir Genel Müdürü ile bağlantı iddiası

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre gözaltına alınan iki şüphelinin, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri değerlendiriliyor.

Savcılık kaynaklarının yürüttüğü incelemelerde, söz konusu bağlantıların ihale süreçleri ve belediye iştiraklerine ilişkin bazı işlemler kapsamında araştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde de incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Dosya genişlemeye devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma, daha önce gerçekleştirilen operasyonlarla yeni bir aşamaya taşınmıştı.

Önceki süreçte çok sayıda belediye yöneticisi ve belediye iştiraklerinde görev yapan isimler hakkında işlem yapılırken, Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Son gözaltılarla birlikte soruşturmanın kapsamının daha da genişlediği değerlendiriliyor.

Bağlantılar tek tek inceleniyor

Soruşturmayı yürüten ekiplerin, gözaltına alınan şüphelilerin para trafiği, telefon kayıtları, dijital yazışmaları ve belediye iştirakleriyle olan ilişkilerini mercek altına aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, soruşturma dosyasında yer alan diğer isimlerle irtibatlarının ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor

Emniyetteki işlemleri devam eden Hür Ağbaba ile diğer şüphelinin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının ise yeni gözaltılar ve deliller doğrultusunda genişleyerek devam ettiği öğrenildi.