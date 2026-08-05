  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da! Rusya’dan ayrılan yabancı şirketlere dönüş engeli! Putin kritik kararnameyi imzaladı CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum Korkunç olay, maç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1 futbolcu hayatını kaybetti 8 dönümlük yumurta tesisi alevlere teslim oldu! Milyonlarca liralık zarar oluştu CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı! Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar! 'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı Suriye ordusundan sınırda flaş karar! Tüm izinler iptal edildi, birlikler teyakkuza geçti! Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor!
Gündem İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı
Gündem

İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı hareket ettikleri iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı doğrultusunda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba Malatya'da gözaltına alınırken, kimliği açıklanmayan bir diğer şüpheli ise Diyarbakır'da yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Egeşehir Genel Müdürü ile bağlantı iddiası

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre gözaltına alınan iki şüphelinin, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri değerlendiriliyor.

Savcılık kaynaklarının yürüttüğü incelemelerde, söz konusu bağlantıların ihale süreçleri ve belediye iştiraklerine ilişkin bazı işlemler kapsamında araştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde de incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Dosya genişlemeye devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma, daha önce gerçekleştirilen operasyonlarla yeni bir aşamaya taşınmıştı.

Önceki süreçte çok sayıda belediye yöneticisi ve belediye iştiraklerinde görev yapan isimler hakkında işlem yapılırken, Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Son gözaltılarla birlikte soruşturmanın kapsamının daha da genişlediği değerlendiriliyor.

Bağlantılar tek tek inceleniyor

Soruşturmayı yürüten ekiplerin, gözaltına alınan şüphelilerin para trafiği, telefon kayıtları, dijital yazışmaları ve belediye iştirakleriyle olan ilişkilerini mercek altına aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, soruşturma dosyasında yer alan diğer isimlerle irtibatlarının ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor

Emniyetteki işlemleri devam eden Hür Ağbaba ile diğer şüphelinin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının ise yeni gözaltılar ve deliller doğrultusunda genişleyerek devam ettiği öğrenildi.

Veli Ağbaba'ya poşetli gönderme: Adı rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor
Veli Ağbaba'ya poşetli gönderme: Adı rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor

Gündem

Veli Ağbaba'ya poşetli gönderme: Adı rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor

CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı!
CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı!

Gündem

CHP'li Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında şok fezleke! Rüşvet iddiaları yargıya taşındı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yasin

Akrebin etrafındaki ateş çemberi gitgide darılıyor. Az kaldı ya kendini sokar, ya yanındakileri!

Tortumlu

Her türlü hırsızlık,rüşvet,yolsuzluk, teröristi meclise sokmak gibi ( o terörist askerimizle çatışırken cehenneemi boyladı) haltları işleyen bu tipler içeri tıkılmadıkça bu milletin yüreyi soğumayacak,adalete olan güveni sarsılacak bu kadar pervasızca suç işleyen bu tiplerin hâlâ milletin vekili olması ne kadar acı dünyanın hiçbir yerinde böyle soysuzluğa izin verilmez dahası hâlâ bunların arkasından giden hatırı sayılır bir kitlenin olması.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23