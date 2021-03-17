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Yaşam Z kuşağı kaç yaşındakilere deniyor? Z kuşağı hangi yaş aralığı?
Yaşam

Z kuşağı kaç yaşındakilere deniyor? Z kuşağı hangi yaş aralığı?

Z kuşağı son dönemlerde sıkça gündeme gelen konular arasında. Teknolojinin kucağına doğan nesil olarak nitelendirilen Z kuşağının geleceğe yön vereceği konuşuluyor. Peki, kimler Z kuşağı? Z kuşağı kaç yaşındakilere deniyor? Z kuşağı hangi yaş aralığı? İşte Z kuşağı hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-17 00:56:00 -
Z kuşağı kaç yaşındakilere deniyor? Z kuşağı hangi yaş aralığı?

Son zamanların en büyük tartışma konularından biri olan Z kuşağının hangi yaş aralığı olduğu ve hangi yıllar arasında doğanları ifade ettiği merak ediliyor.

Z kuşağı kaç yaşındakilere deniyor?

Genel olarak 2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler Z kuşağına dahil ediliyor. 21. yüzyılın ilk nesli olan Z kuşağı, teknoloji ile iç içe ve kişisel hırsları olan kişiler olarak belirtilir.

Z kuşağı ya da Z nesli, (Gen Z olarak da kısaltılır) Milenyaller (Gen Y) kuşağı'ndan sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen bir demografik kuşaktır.

Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990'ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır.

USA Today, 2012’de online platformda okuyucuların Milenyallerden sonraki gelecek neslin adını seçmeleri için bir yarışma düzenlemiş ve bunun üzerine Z Kuşağı adı önerilmiştir. Önerilen diğer bazı isimler ise şunlardı:

iGeneration, Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, Dijital Yerliler, Çoğullar ve Zoomers

Z kuşağı yaş aralığı kaçtır?

Kişilik özellikleri bağımsız, bireysel, internet üzerinden sosyalleşen, bilgiye çabuk ulaşması bakımından kolay sıkılan, antiotoriter tipte olan Z kuşağının yaş aralığının takribi 1990'lı yılların sonundan 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu düşünülmektedir.

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