Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uzun zaman sonra açıklama yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı.

İmarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan rica ettiği yönünde ortaya atılan yalana sert tepki gösteren Yerlikaya, söz konusu iddiayı gündeme getiren kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Zihni bozuk trol.. Yazdıklarının her satırı alçakça kurgulanmış, aşağılık bir iftiradır. Hakkında suç duyusunda bulunuyorum. Adalet önünde hesap vereceksin!"