Ekonomi
Ekonomi

Türkiye'de sera gazı artışı sürüyor! 2024'te yüzde 5,3 yükseldi

Türkiye'de sera gazı artışı sürüyor! 2024'te yüzde 5,3 yükseldi

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı sera gazı emisyonu verilerine göre, Türkiye'nin toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla kıyasla %5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak gerçekleşti.

EMİSYONLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI

Toplam emisyonlarda en büyük pay, %71,8 ile enerji kaynaklı emisyonların oldu. Enerji sektörünü sırasıyla endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı (%12,9), tarım (%12,6) ve atık sektörü (%2,6) takip etti.

Enerji sektörü: %5,6 artışla 419,9 milyon ton CO2 eşdeğeri

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı: %7 artışla 75,7 milyon ton

Tarım sektörü: %2,4 artışla 73,5 milyon ton

Atık sektörü: %3,9 artışla 15,4 milyon ton

 

KİŞİ BAŞINA EMİSYON

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,2 ton CO2 eşdeğeri iken, 2023'te 6,5 tona ve 2024'te 6,8 tona yükseldi.

KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ KAYNAKLARI

2024'te Türkiye'nin toplam karbondioksit emisyonlarının büyük kısmı enerji kaynaklı emisyonlardan kaynaklandı. Bunun %34,2'si çevrim ve enerji alt kategorisinden gelirken, toplam CO2 emisyonlarının %85,9'u enerji sektörü tarafından üretildi. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı %13,7, tarım ve atık sektörleri ise %0,3 pay aldı.

