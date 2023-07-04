Z kuşağı işinden memnun değil



Yapılan son araştırmalar Z kuşağı çalışanları mesleklerinden memnuniyet duymadığını gösteriyor. YahooFinance’in haberine göre, yapılan son anket araştırmalarında 1990’ların sonunda doğanların kendinden önceki nesillere oranla yaptıkları işle ilgili ‘sinir bozucu’ ve ‘yorucu’ tabirlerini söyleme olasılıkları çok daha yüksek. Başka bir araştırma da Z kuşağı bireylerinin gün sonunda iş dışı aktivitelere ayıracak daha az enerjisi kaldığını söyleme olasılıkları da diğer nesilleri aşıyor. Üçüncü bir ankete göreyse bu en genç çalışan neslin yeni bir iş aradığını veya yakın zamanda istifa ettiğini söyleme olasılığı diğerlerine göre çok daha yüksek.

Söz konusu tablo işverenler için de memnun edici değil. Zira işten ayrılan her çalışan nedeniyle çok fazla para kaybediliyor. Ancak uzmanlar yöneticilerin bu genç çalışanları ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak ve buna uygun stratejiler yürüterek kadrolarında tutabileceğini belirtiyor.

Çalışanların elde tutulması konusunda uzmanlaşan danışmanlık şirketi Retensa’nın Kurucu CEO’su Chason Hecht Yahoo Finance’teki açıklamasında, “Temel olarak işgücü kırıldı. Hastalık sessiz istifa rahatsızlığına ve Büyük İstifa dalgasına neden oldu. Bu sadece bir problem değil. Bu modern çalışma ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri ile işverenlerin sağladıkları şartlar arasındaki uçurumun tezahürüdür” ifadelerine yer verdi.

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2.417 ABD’li yetişkinin katıldığı yakın tarihli Bankrate anketine göre Z kuşağı geçen yıl diğer nesillere göre çok daha fazla işten ayrıldığını ve yeni bir iş bulduğunu bildirme eğilimi gösterdi. Araştırma aynı zamanda Z kuşağı bireylerinin %55’inin gelecek 12 ay içerisinde yeni bir iş arama olasılığının ‘çok yüksek’ olduğunu gösterdi. Aynı oran Y kuşağı için %43, X kuşağı için %28 ve baby boomer’lar içinse %13.

Okul öncesi müfredat programları tasarlayan Big Blue Marble Academy’nin CEO’su Jeff Wahl’a göre bu bir uyanma çağrısı. Wahl şirketinin pandemi sırasındaki ‘sessiz istifa’ hareketi ve ‘Büyük İstifa’ dalgası sırasında çalışanlarını elinde tutmaya odaklandığını söyledi. CEO gönüllü işten çıkışları şirket çapında %1’de tutmayı başardıklarını ve aynı oranın ABD genelinde 2021 ve 2022 yılları arasında %17,8 olduğunu söyledi. CEO Z kuşağı çalışanları tutabilmenin yöneticileri büyük zorluklardan kurtarabileceğini de sözlerine ekledi.

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Örneğin bir Gallup anketine göre tek bir çalışanın değiştirilmesi dahi o çalışanın bir yıllık maaşının bir buçuk ila iki katına mal olabiliyor. Üstelik Gallup analistleri bunun ‘muhafazakar’ bir değerlendirme olduğunun da altını çiziyor.

İstedikleri zaman çalışıyorlar

Z kuşağının en karakteristik özelliklerinden birisi de işyerinde esneklik istemeleri. Bankrate anketine göre Z kuşağı çalışanlarının %61’i gelecek yıl yöneticilerinden daha fazla esneklik isteyebileceklerini belirtiyor.

Retensa CEO’su Hetch, “Z kuşağı çalışanları istedikleri zaman çalışmaya ilgi gösteriyor. Bu üst yöneticinizin çalışmanızı istediği saatle her zaman uyuşmayabilir” diyor.

Üstelik söz konusu durum tüm Z kuşağı çalışanlarının evden çalışmak istediği anlamına da gelmiyor. Finans yazarı Lindsey Pollak, “Her Z kuşağının evden çalışmak istemesi bir efsaneden ibarettir. Asıl istedikleri şey bir sorun olduğunda, hasta bir akrabanız olduğunda, evinizde bir inşaat olduğunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde evinizde çalışabilmenizi sağlayan esnekliktir” diyor. Pollak, “Evden çalışarak çok üretken olmak mümkündür ve evinizde çalışabilmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olduğunuzu biliyorsunuz. Bu yüzden bu talebin biri tarafından reddedilmesi size çok daha mantıksız geliyor” ifadelerine yer verdi.

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