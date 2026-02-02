Yüzyıllık sır açılıyor: Roma’daki Griffinlerin Evi ilk kez ziyarete açılıyor

1912 yılında keşfedilen ancak bugüne dek çok az kişinin bildiği Griffinlerin Evi, Roma’nın kalbindeki Palatine Tepesi’nde yer alan Cumhuriyet dönemine ait bir domus yani özel konut. Kırılgan yapısı ve korunma zorlukları nedeniyle yüzyılı aşkın bir süredir ziyarete kapalıydı.

Ancak Mart ayından itibaren, M.Ö. 2. yüzyılın sonu ile 1. yüzyılın ortası arasına tarihlenen bu antik konut, Kolezyum Arkeoloji Parkı biletine eklenecek küçük bir ücretle nihayet ziyaretçilere açılacak.

Yüzyıllar boyunca farklı işlevlerle kullanılmış ve uzun süre terk edilmiş olmasına rağmen Griffinlerin Evi, bugün Roma dönemine ait özel konutların en iyi korunmuş örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Palatine ve Kolezyum alanının arkeoloğu Paola Quaranta, “Bu, o döneme ait şimdiye kadar keşfedilen en eski evdir,” diyerek yapının “hem zeminde hem de duvarlarda olağanüstü düzeyde dekoratif unsurlar barındırdığını” belirtti.

Yüzey alanı 1000 metrekareyi aşan çok katlı bu lüks konutun sahibinin kim olduğu ise hâlâ bilinmiyor. Quaranta, evin büyük olasılıkla zengin bir senatöre ait olduğunu ve sahibinin dönemin önde gelen siyasi figürlerinden biri olabileceğini söyledi.

'GERÇEK ZAMANLI' REHBERLİ TUR

Ziyaretçiler, Griffinlerin Evi’ne alanın korunmasını tehlikeye atmadan erişim sağlayacak şekilde tasarlanan uzaktan eşlikli, “gerçek zamanlı” bir rehberli tur aracılığıyla girebilecek.

Bu sistemde bir rehber, yapının iç mekânlarını, odaların işlevlerini ve süslemelerini tanıtırken; orijinal görünümü yeniden canlandıran multimedya araçlarıyla ziyaretçilere domusu sanal olarak keşfetme imkânı sunacak.

Doğrudan fiziksel teması önleyerek son derece hassas freskler ve yapı elemanları üzerindeki etkiyi en aza indiren bu yöntem, ziyaretçilere Griffinlerin Evi’nde hâlâ korunan detayları yakından gözlemleme fırsatı verecek.

KORUMA VE ERİŞİLEBİLİRLİK ARASINDAKİ PNRR PROJESİ

Anıtın Aralık 2024’te tamamlanması planlanan restorasyonu, mirasın korunması ile erişilebilirliğin bir arada sağlanmasını amaçlıyor ve bu çalışma PNRR fonları sayesinde hayata geçiriliyor.

“Griffinlerin Evi”, Misyon 1 – Dijitalleşme, İnovasyon, Rekabetçilik, Kültür ve Turizm başlığı altında yürütülen Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı (Caput Mundi) kapsamındaki 10 projeden ikincisini oluşturuyor.

Arkeolog Paola Quaranta, multimedya teknolojileri sayesinde evin orijinal görünümünün yeniden canlandırılabileceğini ve dönemin günlük yaşamına ışık tutulabileceğini belirterek, “PNRR projesinin temel hedefi tam erişilebilirliği sağlamaktı,” dedi.

Ancak fiziksel bir ziyaret şu an için mümkün değil. Quaranta, “Bu yalnızca fresklerin korunmasıyla ilgili bir sorun değil; eve inen tek yolun çok dik ve orijinal bir merdiven olması nedeniyle şu anda başka bir erişim yolu bulunmuyor,” ifadelerini kullandı.