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Spor Yüzyılın transferi! Galatasaray'ın hamlesini İspanyol basını duyurdu Ronaldo Galatasaray’a transfer oluyor
Spor

Yüzyılın transferi! Galatasaray'ın hamlesini İspanyol basını duyurdu Ronaldo Galatasaray’a transfer oluyor

İspanyol basını Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray’a geçeceğini dile getirerek. Sarı-Kırmızı’lıların bu transferi bitirmek için büyük uğraş verdiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 10:22:00 -
Yüzyılın transferi! Galatasaray'ın hamlesini İspanyol basını duyurdu Ronaldo Galatasaray’a transfer oluyor

Galatasaray bir rüyayı gerçekleştirmenin hayalini kuruyor... Dünya Kupası'nın başlamasının ardından Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.

İspanyol basını yazdı

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre de; Galatasaray, oyuncunun menajeri Mendes'le irtibata geçti. Asrın transferine imza atmak isteyen yönetimin ise sponsor arayışında olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı, şartların oluşması halinde Ronaldo'nun Galatasaray'da oynamak istediğini söylemişti.

Başkan kapıyı kapatmadı

Başkan Dursun Özbek ise; Ronaldo transferinin zor olduğuna vurgu yapmış ancak Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunun altını çizmişti. Geçtiğimiz günlerde İspanyol Marca Gazetesi, Portekizli süper starın 500 milyon euro karşılığında AlNassr'la 2.5 yıllık anlaşma sağladığını duyurmasına rağmen ortada böyle bir mutabakat olmadığı belirtildi.

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