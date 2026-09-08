Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk teslimler Mart 2027'de başlayacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade ederek, 81 ilde 500 bin sosyal konut üretilmesini öngören "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ilk teslimlerin Mart 2027'de başlayacağını hatırlattı. İTO ile Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) işbirliğinde düzenlenen 1'inci Ulusal Gayrimenkul Kongresi'nin açılışında konuşan Avdagiç, İstanbul'un 100 bin sosyal konutun yanı sıra ilk kez 15 bin kiralık sosyal konut modeliyle projenin önemli merkezlerinden biri olacağını belirtti.

İTO Merkez Binası Meclis Salonu'ndaki kongrenin açılışında Avdagiç'in yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan konuşma yaptı. Sektörün geleceği; "Türkiye Gayrimenkul Piyasasında Regülasyonların Önemi", "Gayrimenkul Sektöründe Yapay Zeka ve PropTech", "Gayrimenkul Sektöründe Finansman ve Yeni Araçlar" ve "Gayrimenkulün Stratejik Üssü: İstanbul" başlıklı panellerde ele alındı. Kongreye Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı, üniversiteler, finans ve değerleme kuruluşları, teknoloji şirketleri ile sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Avdagiç, 2012'den bu yana İstanbul'da 1 milyon 274 bin bağımsız bölümün dönüşüme girdiğini, bunların 998 bininin tamamlandığını aktardı. Avdagiç, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ise 376 bin 212 bağımsız bölümün kentsel dönüşüme dahil olduğunu hatırlattı.

Satılık ilanda yetki doğrulaması zorunlu hale geldi

Avdagiç, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 1 Şubat 2026 itibarıyla tüm satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulamasını zorunlu hale getirdiğini, Güvenli Ödeme Sistemi'nin ise 1 Ekim 2026'da zorunlu olacağını söyledi. Mekansal Veri Analizi Sistemi'nin de 81 ilde çalışmaya başladığını aktaran Avdagiç, söz konusu düzenlemelerin gayrimenkul piyasasının gerçek değerler üzerinden işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tasarruf finansmanında müşteri sayısı bir yılda ikiye katlandı

Yüksek faiz ortamında gayrimenkul finansmanında alternatif araçların önem kazandığını belirten Avdagiç, tasarruf finansmanı sektörünün müşteri sayısının bir yılda iki katına çıkarak 1 milyon 549 bine yükseldiğini söyledi. Avdagiç, sektörün aktif büyüklüğünün yüzde 188 artışla 501 milyar liraya, gayrimenkul yatırım fonu pazarının ise 212,9 milyar lira büyüklüğe eriştiğini kaydetti. Küresel gayrimenkul teknolojileri yatırımları da 2025'te yüzde 68 artarak 16,7 milyar dolara ulaştı.

Kredi kullanımı dışında da konut edinimini destekleyecek finansman çözümlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, faizlerin gerilemesiyle konut talebinin yeniden hız kazanacağını ifade etti. Tasarruf finansmanı, değerleme ve yatırım fonu gibi alternatif araçların geliştirilmesinin sektördeki kırılganlıkların azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yapay zekânın tüm sektörlerde hareketlilik oluşturacağını ifade eden Avdagiç, gayrimenkul sektöründe özellikle güçlü değerleme ve fiyat öngörü altyapılarının oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. İstanbul'un Türkiye gayrimenkul sektörünün lokomotifi olduğunu kaydeden Avdagiç, "Gayrimenkulde İstanbul'da toparlanma, Türkiye'de yürümeye başlanması anlamına gelir. Gayrimenkulde İstanbul merkezli oluşturulacak stratejik derinlik, eminim ki Türkiye için güvenilir, şeffaf ve erişilebilir bir gayrimenkul ekosistemi ortaya çıkartacaktır" ifadelerini kullandı.

Kongrenin sektör için bir mihenk taşı olmasını dileyen Avdagiç, geçen yıl başlatılan çalışmaların kamu temsilcileri, reel sektör aktörleri ve uzmanların katkısıyla ulusal ölçekte yeni bir aşamaya taşınacağını söyledi.

Akdoğan: "Kurallar, kurallara uyanları cezalandırmamalı"

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, gayrimenkul sektöründe düzenlemelerin ve denetimlerin önemine değindi. Akdoğan, "Kurallar, kurallara uyanları cezalandırmamalı. Vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, yatırım yapan ve mevzuata uygun çalışan emlak işletmelerimiz korunmalı; kayıt dışı faaliyetlerle mücadele ise çok daha etkin ve kararlı biçimde sürdürülmelidir" dedi.

Gerçek satış değerlerinin kayıt altına alınmasına da değinen Akdoğan, "Gerçek değer istiyorsak, gerçek değerin önünü açmalıyız. Bu nedenle tapu harçlarının makul seviyelere indirilmesini ve Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte kapsamlı bir 'Değer Barışı' düzenlemesinin hayata geçirilmesini önemli buluyoruz" diye konuştu.