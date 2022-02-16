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Gündem "Yüzüme tükürün" demişti! Vatandaş Davutoğlu için kararını verdi
Gündem

"Yüzüme tükürün" demişti! Vatandaş Davutoğlu için kararını verdi

Vatandaşlar; AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 07:36:00 -
"Yüzüme tükürün" demişti! Vatandaş Davutoğlu için kararını verdi

Erken seçim tartışmaları gölgesindeki Türkiye'de araştırma şirketleri, anket üstüne anket yapmaya devam ediyor.

TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunuculuğunu yaptığı Eşit Ağırlık programına birçok araştırma şirketinin temsilcileri konuk oldu.

Sunucu Erdoğan Aktaş'ın "Elinizde güncel bir tablo veya sonuç var mı?" sorusu üzerine Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, elindeki birkaç saat önce bitmiş bir analizinin olduğunu ifade etti.

"Yüzüme tükürün" diye Davutoğlu şokta!

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi; anket sonuçlarında dipte yer aldı.

Ankete göre; parti yüzde 0.5 oy aldı.

Babacan da dipte!

Davutoğlu gibi AK Parti'de siyaset yaptığı dönemde eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak adaylık görüşmelerinde merkezi çalışmaları yürüttüğü itiraf ederek ikiyüzlüğünü tüm Türkiye'ye gösteren Ali Babacan'ın DEVA Partisi de Gelecek Partisi'nden farklı değil.

Ankete göre; DEVA'nın oy oranı ise yüzde 1.3.

AK Parti açık ara önde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti tüm anketlerde olduğu gibi yine açık ara farkla birinci konumda bulunuyor.

İşte oy oranları...

Ak Parti : 36.5

Chp : 26.7

İyi Parti : 10.9

Mhp : 10.2

HDP: 9.7

DEVA: 1.3

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Memleket Partisi: 0.8

Saadet Partisi: 0.7

Büyük Birlik Partisi: 0.6

Yeniden Refah: 0.7

Gelecek Partisi: 0.5

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