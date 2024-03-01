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Yerel Yüzlerini gizlediler! Kumarhaneye operasyon!
Yerel

Yüzlerini gizlediler! Kumarhaneye operasyon!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 17:43:00 -
Yüzlerini gizlediler! Kumarhaneye operasyon!

İzmir Bornova'da jandarma ekiplerince bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 83 kişiye toplamda 533 bin 275 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan iş yerine de yasal işlem başlatıldı.

İzmir Bornova'da jandarma ekiplerince bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 83 kişiye toplamda 533 bin 275 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan iş yerine de yasal işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık bir iş yerinde kumar oynarken, jandarma ekiplerine yakalanan 83 kişiye toplam 533 bin 275 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan izin kapsamında adrese gerçekleştirilen baskında, 83 kişi tombala oyunuyla kumar oynarken yakalanırken, kumarbazlara toplam 533 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyon kapsamında işletme sahibi T.Ö. hakkında ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.
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