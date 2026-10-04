Tekerlekten bile önce icat edildiler! İşte insanlık tarihinin en eski 10 buluşu
Tekerleğin yaklaşık 5 bin 500 yıl önce Mezopotamya'da kullanılmasından çok daha önce insanlığın hayatta kalmak için devrim niteliğinde keşifler yaptığı ortaya çıktı. Giysilerden takılara, yemek pişirme yöntemlerinden müzik aletlerine kadar uzanan pek çok buluşun kökeni yüz binlerce yıl öncesine dayanıyor. Arkeolojik bulgularla gün yüzüne çıkan bu antik icatlar, insanlığın teknoloji ve medeniyet serüveninin sanılandan çok daha eski olduğunu kanıtladı.