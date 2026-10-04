Tekerlekten bile önce icat edildiler! İşte insanlık tarihinin en eski 10 buluşu

Tekerlek denildiğinde akla insanlık tarihinin en büyük teknolojik sıçramalarından biri geliyor. Yaklaşık 5 bin 500 yıl önce Antik Mezopotamya’da kullanılmaya başlanan bu buluş, ulaşım ve üretim başta olmak üzere yaşamın pek çok alanını değiştirdi. Ancak insanın icat serüveni tekerlekle başlamadı. Tekerlekli araçların henüz bulunmadığı dönemlerde dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan topluluklar, hayatta kalabilmek ve gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için dikkat çekici çözümler geliştirmişti. Bunların bazıları birkaç bin değil, yüz binlerce yıl öncesine kadar gidiyor. Giysiden takıya, deniz yolculuğundan müziğe kadar uzanan bu yeniliklerin bir bölümü bugün kullandığımız teknolojilerin de uzak ataları kabul ediliyor.