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Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

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Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Kahvaltılardan eksik edilmeyen peynirin kalsiyum deposu olduğu bilinse de içerdiği yüksek doymuş yağ ve sodyum nedeniyle kalp-damar sağlığını tehdit edebileceği bildirildi.

#1
Foto - Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar sofralarda sıkça tüketilen peynir, protein ve kalsiyum gibi besin öğeleri içeriyor. Ancak uzmanlar, peynirin türüne ve tüketilen miktara göre doymuş yağ ve sodyum alımının önemli ölçüde değişebildiğine dikkat çekiyor.

#2
Foto - Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Kardiyolog Dr. Tarıkşah Seyyid’e göre peynir tüketiminde yalnızca porsiyon miktarı değil, tercih edilen peynirin türü de önem taşıyor. Ölçülü tüketimin genellikle LDL kolesterol üzerinde büyük bir etkisi olmadığını belirten uzman, yüksek yağlı peynirlerin sık ve fazla tüketilmesine karşı uyarıyor.

#3
Foto - Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Listenin dikkat çeken grubunda işlenmiş peynirler ile çedar ve parmesan gibi sert, tam yağlı peynirler bulunuyor. Bu ürünlerin doymuş yağ ve sodyum miktarlarının yüksek olabilmesi nedeniyle tüketim miktarına dikkat edilmesi öneriliyor.

#4
Foto - Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Listenin en dikkat çekici peynirlerinden biri ise mascarpone oldu. Haberde aktarılan besin değerlerine göre bir porsiyon mascarponede yaklaşık 29 gram doymuş yağ ve 44 gram toplam yağ bulunuyor.

#5
Foto - Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Çedar peyniri de dikkat edilmesi gereken seçenekler arasında gösteriliyor. Aktarılan verilere göre yaklaşık 57 gram çedar, 23 gram doymuş yağ ve 364 miligram sodyum içerebiliyor. Günlük beslenmedeki diğer yağ ve tuz kaynakları da hesaba katıldığında porsiyon kontrolü önem kazanıyor.

#6
Foto - Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Peki daha düşük yağlı seçenekler hangileri? Uzman, peynirden vazgeçmek yerine mozzarella, ricotta ve süzme peynir gibi alternatiflerin tercih edilebileceğini belirtiyor.

#7
Foto - Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Aradaki fark besin değerlerinde de görülüyor. Haberdeki verilere göre yarım su bardağı ricottada yaklaşık 10 gram doymuş yağ bulunurken, aynı miktardaki süzme peynirde bu değer yaklaşık 3 grama kadar düşüyor.

#8
Foto - Uzmanlar uyardı! Uzak durulması gereken peynirler belli oldu

Uzmanlara göre peyniri tamamen sofradan çıkarmak gerekmiyor. Porsiyon miktarı, peynirin türü ve tüketim sıklığına dikkat etmek önemli. Peynirin meyve veya tam tahıllı ürünlerle birlikte tüketilmesi de daha dengeli bir öğün oluşturulmasına yardımcı olabilir.

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