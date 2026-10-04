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O ilde sabah sürprizi: Aracının başına gidenler şok oldu!

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O ilde sabah sürprizi: Aracının başına gidenler şok oldu!

Ekim ayının ilk günlerinde Kars'ta sıcaklık eksi 7'lere kadar düşerken, sabah aracının başına gidenler camlarını donmuş halde buldu.

#1
Foto - O ilde sabah sürprizi: Aracının başına gidenler şok oldu!

Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kentte araçların camları buz tuttu.

#2
Foto - O ilde sabah sürprizi: Aracının başına gidenler şok oldu!

ARACI OLANLARA KÖTÜ SÜRPRİZ Kent genelinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gece boyunca açıkta kalan araçların camlarında buz tabakası oluşurken, sürücüler araçlarını kullanabilmek için buzları temizlemek zorunda kaldı.

#3
Foto - O ilde sabah sürprizi: Aracının başına gidenler şok oldu!

"HAVA BAYAĞI SOĞUK" Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava baya soğudu yağmurdan sonra, şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.

#4
Foto - O ilde sabah sürprizi: Aracının başına gidenler şok oldu!

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ DEVAM EDECEK Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti. Araç sahipleri işe ve günlük işlerine gitmeden önce camlardaki buzları kazıyarak araçlarını kullanıma hazırladı. Kars’ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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