O ülkeden dikkat çeken karar: 350 bin dolara vatandaşlık verecekler!

VATANDAŞLIK İÇİN İKİ FARKLI SEÇENEK Programa katılmak isteyen yabancılar, Arjantin Ulusal Hazinesi'ne 350 bin dolar tutarında geri ödemesiz katkı yapabilecek. Diğer seçenekte ise program için çıkarılacak 800 bin dolarlık devlet tahvili satın alınacak ve tahvilin 7 yıl boyunca elde tutulması gerekecek. Yatırımcının eşi ile 18-25 yaş arasındaki bekar ve çocuksuz çocukları da programa dahil olabilecek. Bu kişiler için katkı tutarı 100 bin dolar olacak. 18 yaşından küçük çocuklar için ise 25 bin dolarlık katkı şartı bulunacak. New York Times'ın haberine göre, bu kapsamda yatırımcı, eşi ve iki küçük çocuğundan oluşan dört kişilik bir aile toplam 500 bin dolarlık katkıyla vatandaşlık başvurusu yapabilecek.