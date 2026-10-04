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O ülkeden dikkat çeken karar: 350 bin dolara vatandaşlık verecekler!

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O ülkeden dikkat çeken karar: 350 bin dolara vatandaşlık verecekler!

Güney Amerika ülkesi Arjantin, en az 350 bin dolarlık doğrudan katkı sağlayan veya 800 bin dolarlık devlet tahvili alan kişilere vatandaşlık verileceğini açıkladı.

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Foto - O ülkeden dikkat çeken karar: 350 bin dolara vatandaşlık verecekler!

Arjantin hükümeti, ülkeye yüksek miktarda sermaye getiren yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yeni programı açıkladı. Ekonomi Bakanı Luis Caputo'nun Paris'teki yatırımcı etkinliğinde duyurduğu program kapsamında başvuruların 2026'nın son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

#2
Foto - O ülkeden dikkat çeken karar: 350 bin dolara vatandaşlık verecekler!

VATANDAŞLIK İÇİN İKİ FARKLI SEÇENEK Programa katılmak isteyen yabancılar, Arjantin Ulusal Hazinesi'ne 350 bin dolar tutarında geri ödemesiz katkı yapabilecek. Diğer seçenekte ise program için çıkarılacak 800 bin dolarlık devlet tahvili satın alınacak ve tahvilin 7 yıl boyunca elde tutulması gerekecek. Yatırımcının eşi ile 18-25 yaş arasındaki bekar ve çocuksuz çocukları da programa dahil olabilecek. Bu kişiler için katkı tutarı 100 bin dolar olacak. 18 yaşından küçük çocuklar için ise 25 bin dolarlık katkı şartı bulunacak. New York Times'ın haberine göre, bu kapsamda yatırımcı, eşi ve iki küçük çocuğundan oluşan dört kişilik bir aile toplam 500 bin dolarlık katkıyla vatandaşlık başvurusu yapabilecek.

#3
Foto - O ülkeden dikkat çeken karar: 350 bin dolara vatandaşlık verecekler!

BAŞVURULAR SIKI İNCELEMEDEN GEÇECEK Arjantin hükümeti, program kapsamında yapılacak başvuruların kapsamlı şekilde inceleneceğini açıkladı. Başvuru sahiplerinin yatırdığı paranın kaynağı, finansal şeffaflık ve ulusal güvenlik kriterleri değerlendirilecek. Program kapsamında tüm paranın resmi finans sistemi üzerinden aktarılması gerekecek. Başvurular ayrıca kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kurallara göre incelenecek.

#4
Foto - O ülkeden dikkat çeken karar: 350 bin dolara vatandaşlık verecekler!

HÜKÜMET YABANCI SERMAYE ÇEKMEK İSTİYOR Hükümet, programdan elde edilecek kaynakları ülkenin mali ve finansal yapısını güçlendirmek için kullanmayı planlıyor. Uygulamanın temel hedeflerinden biri de Arjantin'e yeni yabancı sermaye çekmek. Arjantin'in uluslararası tahvil piyasalarına dönüşünü ertelemesi de hükümeti alternatif finansman kaynaklarına yöneltiyor. Arjantin Hazinesi'nin 2027 yılına kadar yaklaşık 22 milyar euro tutarında yabancı para cinsinden borcu bulunuyor. Yatırım konsorsiyumlarına göre program, hedeflenen başvuru sayısına ulaşması halinde ülkeye 2,2 milyar euroya kadar kaynak sağlayabilir.

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Foto - O ülkeden dikkat çeken karar: 350 bin dolara vatandaşlık verecekler!

"ALTIN PASAPORT" 140'TAN FAZLA ÜLKEYE VİZESİZ ERİŞİM SAĞLIYOR Ekonomi Bakanı Caputo, Arjantin pasaportunun Çin, Rusya, Schengen bölgesi ve Latin Amerika'nın büyük bölümünün de aralarında bulunduğu 140'tan fazla ülkeye vizesiz erişim sağladığını belirtti. London School of Economics (LSE) Öğretim Üyesi Prof. Kristin Surak, Arjantin vatandaşlığının özellikle Güneydoğu Asya ve Arap dünyasındaki bazı yatırımcılar için seyahat ve ticaret imkanlarını genişletebileceğini ifade etti. Dünyada yaklaşık 60 ülke yatırım karşılığında oturum izni veren "altın vize" programları uyguluyor. Arjantin ise yeni uygulamayla doğrudan vatandaşlık veren "altın pasaport" programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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