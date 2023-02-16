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Gündem Yüzlerce Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı
Gündem

Yüzlerce Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı

Yıkıcı depremin vurduğu Türkiye'nin güney illerinde ikamet eden yüzlerce Suriyeli mülteci dün itibariyle İdlib'in kuzeyindeki Bab el Heva’nın yanı sıra Türkiye ile Suriye arasındaki Rakka kırsalındaki Tel Abyad Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:34:00 -
Yüzlerce Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı

Yıkıcı depremin vurduğu Türkiye'nin güney illerinde ikamet eden yüzlerce Suriyeli mülteci dün itibariyle İdlib'in kuzeyindeki Bab el Heva’nın yanı sıra Türkiye ile Suriye arasındaki Rakka kırsalındaki Tel Abyad Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geri dönüyor.

Depremden etkilenen şehirlerde Türkiye yetkilileri 3 ila 6 ay süre için Suriyelilere geri dönüşlere izin verdiler.

Ne olmuştu?

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi sarsan yıkıcı depremde 6 bin 319 Suriyeli yaşamını yitirdi.

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