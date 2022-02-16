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Dünya Yüzlerce siyonist Mescid-i Aksa’ya polis eşliğinde baskın düzenledi!
Dünya

Yüzlerce siyonist Mescid-i Aksa’ya polis eşliğinde baskın düzenledi!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bugün, onlarca yerleşimcinin İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 14:35:00 - 2022-02-16 15:15:52
Yüzlerce siyonist Mescid-i Aksa’ya polis eşliğinde baskın düzenledi!

WAFA haber ajansına göre, Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Tevrat Enstitüsü öğrencileri ve yerleşimcilerin Mağrip Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek kışkırtıcı turlar düzenlediği ve tapınak efsanesi ile ilgili yanlış bilgiler veren hahamlar eşliğinde Talmud ayinleri düzenledikleri aktarıldı.

WAFA’ya göre, Mescid-i Aksa işgal güçlerinin koruması altındaki yerleşimciler tarafından Cuma ve Cumartesi günleri hariç hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere baskınlara maruz kalıyor. İşgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla Mescid-i Aksa’nın statükosu değiştirilmesi amaçlanıyor.

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